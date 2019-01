Veszprém megyébe is megérkezett a hó

Tapolcán és környékén délután kezdett havazni, kora estére két-három milliméternyi csapadék hullott.

HIRDETÉS HIRDETÉS

Az utak havasak, csúszhatnak, de járhatóak mindenhol.

Megérkezett a havazás a megyeszékhelyre is

Veszprém Fehérbe öltöztette a tél a veszprémi bevásárlóközpontot, nagy pelyhekben, néhány milliméter hó hullott csütörtökön délután, és a havazás folytatódott este is.

Az utakon városszerte jól lehetett autózni, a havazás nem nehezítette a közlekedést. Az előrejelzés szerint a hétvégén mínusz tíz Celzius fok körül alakul a hőmérséklet hajnalban, ami a jövő hét közepén elérheti a mínusz 15 fokot is. Napközben is csípős hideg lesz, a mínuszok tartják magukat az időjósok szerint, így várhatóan a hó megmarad. A hegyekben, így a Bakonyban is legkevesebb tíz centiméter friss hó hullik a hétvégén.

HIRDETÉS HIRDETÉS