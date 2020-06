Viharos széllel, zivatarokkal érkezik a hidegfront Veszprém megyébe

Hétfő délutántól északnyugat felől zivataros hidegfront érkezik, melynek közelében várhatóan több helyen is kialakul 70-100 km/h-s széllökés, helyenként felhőszakadás, nagy méretű jég – írja előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

Orkán erejű (~120 km/h) szélrohamok esélyével kiemelten a Dunántúl középső tájain számolhatunk. A csapadékmennyiség helyenként rövid idő alatt elérheti a 20-40 mm-t.

A heves zivatarok veszélye miatt másodfokú, a széllökések miatt elsőfokú figyelmeztetést adott ki Veszprém megyére az OMSZ.

A Veszprém és környéke időjárását figyelő vmeteo prognózisa szerint hétfőn is melegen indul a nap, de délutántól egy hidegfront előterében megnövekedhet a gomolyfelhőzet és zápor, zivatar is előfordulhat. A zivatarokat erős és viharos széllökések is kísérhetik.

A front előtt 30°C környékére melegszik a levegő, ez az érték estére 20°C környékére csökken, és pár órán keresztül élénk-erős északnyugati szélre számíthatunk a front mögött.