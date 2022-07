Ingatanbazár 49 perce

Tihanyi ínyencség: egy közel fél milliárdért kínált, 288 nm-es ingatlan!

Bár a félsziget önmagában csodálatos, még Tihanyon belül is lehet “legeslegjobb” területről beszélni. A most következő, 498 millió forintért kínált épületegyüttes tőlünk elnyerte ezt a jelzőt. Jöjjön egy tihanyi finomság, és egy többféle hasznosításra is lehetőséget adó apartman!

“Tihanyi Bencés Apátság szomszédságában, a kikötő felett, Váralja utcában eladó egy 2 szintes, csendes, szélmentes, keleti panorámás, üdülő-galéria besorolású, 6 apartman és egy külön bejáratú üdülő kialakítására alkalmas lapos tetős, tetőkertes épület. Az ingatlan jelenleg egy üzlettérből és 4 apartmanból áll. A lehetőség adott, hogy a jelenleg üzlethelyiségként működő térből egy kis éttermet, vagy újabb apartmant ki tudjon alakítani jövendőbeli tulajdonosa. Csendes utcában helyezkedik el, a Balatonra csodálatos panoráma nyílik az erkélyekről. Jelenleg az emeleten - aminek az utcáról külön feljárata van - 3 db apartman van kialakítva, mindegyikben két szoba, fürdőszoba+WC, minikonyha csatlakozás. Két aparmanban 2 terasz is kialakításra került. A nyílászárók korszerű, 3 rétegű üvegezéssel vannak ellátva. A falak 10-16 cm hőszigeteléssel lettek szigetelve. Az épület szerkezete 40 cm vasbeton, az utcafronti falazat tihanyi kő. A földszinten egy újabb önálló bejárattal egy mini apartman található fürdőszoba+WC-vel, konyhának alkalmas helyiséggel, valamint az üzlethelyiség és 2 garázs automata kapuval. Az épület 5 külön bejárati lehetőséggel rendelkezik.” További részletek és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán!

