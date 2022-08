“Eladásra kínálunk Tihanyban egy kétszintes családi házat ami jelenleg is panzióként üzemel. A ház tihanyi terméskőből épült ,nádtetős, a régi kor emlékeit idézi. Az ingatlan 150 nm-es, két szintes, körbejárható ,1059 nm2-es telekkel. A telek gondozott, utcafronton egy fa épitmény van ami jelenleg is üzletként műkődik ,a jelenlegi bérlő januárig rendelkezik szerződéssel, de tovább is szívesen maradna. A ház felső szintjén 2 kisebb és 1 nagyobb szoba van, cserépkályha adja a meleget. Az ablakból csodálatos panoráma nyílík a balatonra.

Alsó szinten 1 nagyobb és 1 kisebb szoba van, konyha ebédlővel, itt is kályhával. A két szint akár külön lakásként is működtethető, így két generáció kényelmes együtt élésére is kitünő választás lehet. A ház felújításra, modernizálásra szorul, de elhelyezkedésének köszönetően befektetésnek is kitünő választás lehet. Az udvaron nyitott melléképület. A ház közműves,víz. villany, csatorna bevezetve, gáz a telken belül található. [...]”

