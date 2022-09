“Veszprémben, rendkívül IGÉNYESEN FELÚJÍTOTT, 42m2-es, ERKÉLYES, PANORÁMÁS LAKÁS eladó. Jutasi lakótelep, 8 emeletes, liftes házában, 4.emeleti , prémium minőségű, hőmennyiségmérős, K-i fekvésű, ERKÉLYES, tájpanorámás, tehermentes 1,5 szobás lakás, AZONNAL KÖLTÖZhETŐ ÁLLAPOTBAN eladó. A lakás 2020-ban esett át a teljes felújításon. Tulajdonosa az év nagy részében távol van, így teljesen újszerű. Mintha csak most lett volna kész. IDE CSAK BE KELL KÖLTÖZNI!

Minden nyílászárót kicseréltek, az ablakokra, zörgésmentesített redőny, szúnyogháló került. Teljesen új beépített bútorok készültek. (a mosógép az előtéri szekrényben került bekötésre) A nappaliban klímát szereltek fel. A burkolatok újak, a teraszra is járólap került. A konyhabútorok is ide készültek, a berendezés részét képezi a mosogatógép is. A fürdőszoba is teljes felújításon esett át. A lakásba a beépített bútorok és konyhagépek ( mosogatógép, tűzhely, hűtő ) a lakás szerves részeként, vételár részét képezik. Azonnal költözhető, tökéletes állapotú! [...]”

