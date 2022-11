“Tihany Magyarország egyik legszebb fekvésű települése, látványos táji és természeti adottságokban bővelkedő község. A Balaton-felvidék legismertebb műemléke, a Tihanyi-félsziget egyik magaslatán épült, sokfelől jól látható kéttornyú bencés apátsági templom. Az általunk eladásra kínált lakás ennek közvetlen közelében található, Tihany központjában, de elhelyezkedése kellő intimitást és nyugalmat biztosít lakóinak. Különleges fekvésű, egyedi ingatlan!

A 70-es években épült kertes családi ház felső szintjén és annak tetőterében került kialakításra a belső kétszintes, 4 szobás, duplakomfortos lakás, melyhez tágas, panorámás terasz és garázs is tartozik. A lakás teljeskörű műszaki és esztétikai felújítása 9 évvel ezelőtt történt, melynek keretében igényes, gyönyörű burkolatok, szaniterek, nyílászárók, minőségi konyhabútor került beépítésre. És természetesen a teljes víz-, csatorna- és villanyhálózat cseréje is megvalósult.

A lakásban alkalmazott meleg földszínek keverve a matt ezüst és bronz árnyalataival, végtelenül elegánssá és otthonossá varázsolták a helyiségeket. Mindez a jelenlegi tulajdonos remek ízlését dicséri. A lakás alsó szintjén (melynek alapterülete 94 nm) egy amerikai konyhás nappali étkezővel, egy fürdőszoba, egy tárolóhelyiség (mosógéppel) és két tágas hálószoba került elhelyezésre, a tetőtérben pedig – a ház teljes hosszában – egy légtérben, de mégis elkülönülten egy hálószoba és zuhanyzós fürdőszoba található. A lakás fűtését hőszivattyús klíma biztosítja (amelyet, ha a lakás új tulajdonosa kiegészít H tarifával, még gazdaságosabb rezsit eredményez). A földszinten a nappaliban egy fafűtéses kandalló is helyet kapott. (gáz a ház alsó szintjén bevezetve)

A lakás különlegesen szép panorámával rendelkezik. A Belső-tó és az azt körbefogó dombokon, hegyeken túl, tiszta időben Badacsony és a Balaton nyugati medencéje is látszik. A tágas teraszról minden este varázslatos naplementében gyönyörködhetünk. A kert felső részéből egy kis kapun kilépve az Apátság alatti sétányra érkezünk. Tehát ennél az ingatlannál kiemelten igaz, hogy minden fontos látnivaló, üzletek, éttermek rövid sétatávolságra elérhetőek. (buszmegálló 210 m-re) Személyautó parkolására egy 21 nm-es garázs is rendelkezésre áll. A lakás állandó otthonnak, nyaralónak és kiadásra is tökéletes választás. [...]”

