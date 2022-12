Aszófő Öreghegyen, lágyan lankás domboldal legkönnyebben megközelíthető részén 3124 nm-es telken fekvő FULL PANORÁMÁS ház eladó. Az ingatlant kényelmes nyaralónak ajánlom. A 110 nm-es épület földszintjén hangulatos, kertkapcsolatos nappali-konyha-étkező, és boltíves borospince található. Az emeleten 2 nagy méretű szoba, fürdő és közlekedő került kialakításra.

Az ingatlan akár a jelenlegi, gondosan válogatott bútorzattal együtt is megvásárolható (a berendezési tárgyak külön-külön nem eladók)! A terület szinte minden pontjáról nagyszerű panorámában van részünk, melynek része a tihanyi apátság épülete is. Közművek közül villany és víz (kútból, kiépítve, bekötve) áll rendelkezésre. Megközelítése személyautóval télen-nyáron egyszerű, az ígéretek szerint hamarosan aszfaltoznak is. Nyugalmat, természetet, panorámát kedvelők előnyben. [...]”

