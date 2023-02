“Kisapáti a Közép-Dunántúli régióhoz tartozik.Egy festői táj, mely a Tapolcai-medencében a Szent György-hegy keleti oldalánál fekszik,Tapolcától 5km-re. Badacsony és a környék más Balaton-parti települései és hegyei pl: Badacsonyi-hegy és a Szigligeti-vár is a közelben található és könnyen elérhető. Aki szeret kirándulni és rajong a hegyekért, neki tökéletes hely Kisapáti mely ugyanakkor egy csendes otthon is egyben. Egy kicsit történelmi hely is,hiszen valamikor 1222-ből vannak írásos emlékei ,mely arra utal,hogy a pannonhalmi apátság tulajdona volt.Nevezetességei a Szent Kereszt kápolna 1245-ből. Valamint híres még szőlőtermelés és borászat terén is



Az ingatlan zárt kerti besorolással rendelkezik, müvelési ágból kivett kategóriában. egy hosszúkás telken található mely nyugat-keleti fekvésü, alapterülete 2855m2. Terepe keleti irányban lejtős A telek alsó és felső részén közúthoz csatlakozik. Az ingatlan rendelkezik árammal,vízzel. A keletkező házi szennyvíz tárolására ,zárt rendszerű szennyvíztároló épült. Az épület előtt fúrt kút található. Az ingatlanon az ablakok fa és műanyag szerkezetűek.A melegvízellátás a fürdőben felszerelt elektromos bojleren keresztül biztosított.Az ingatlan alul járólapos,felül a szobák parketta burkolattal vannak lerakva. A felső konyha kerámia burkolattal van lerakva. Az ingatlan tetőtér beépítésű és hőszigetelt.Az épület pincével is rendelkezik. Az épület 88,37m2 és 3,3m belmagasságú.A földszinten van egy előtér mely 9,9m2 és kerámia lapburkolatú,valamint wc-mosdó 5,85m2 szintén kerámia lapburkolatú,tároló 10,58m2 szintén kerámia lapburkolatú, Az ingatlanhoz tartozik pince is mely 14,45m2 és simított aljzatbetonos.Az épületen tornác is található 9,20m2 és fagyálló burkolattal van ellátva. Az ingatlan tetőtér beépítésű amelyben található konyha-étkező 14,55m2 és kerámia lapburkolatos.Van még tartozkodótér 16,28m2 melyben elhelyezhető kinyithatós , kanapé és egy szoba 15,39m2, mindkettő helyiség parkettás. A tulajdonos a vételárat, 275 000 Euroban kéri kifizetni! [...]”

