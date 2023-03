“Igazi kuriózumként Öné lehet egy több száz éves, részben felújított korábbi nemesi udvarház, kúria!! Az épület Csabrendek központjában található, kőböl épült támfallal megtámasztott dombon. Tulajdoni lap szerint "Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület”. Az ingatlan két helyrajzi számon helyezkedik el, T alakú épület, összesen 3320 nm alapterületű telken.

1. épület: A kúria L alakú része eredetileg az 1760-as években épült kő épület, 500 nm alapterületű, teljes felújítást igényel. Befalazott, árkádíves földszintes épület. A földszinti termek mind boltozottak, teknőboltozattal gazdagon tagolt barokk stukkókkal. Az udvari szárnyon donga boltozattal. Az utca felé néző nyugati szárny szobái hosszanti tengelyükben amphilád-dal egybenyitottak. A folyosón 2 db fűtőnyílás található. A nemesi udvarház L alakú barokk magja minden részletében igen értékes, a 18-19. századi nemesi kúria építészetét jól reprezentáló épület. Részletei nagy mértékben megmaradtak. A padlás és tető szerkezete felújított, jó állapotú. Az ablakok legnagyobb része rendelkezésre áll, festés után behelyezketőek. (telekrész: 1849 nm)

2. épület: A 19. században az L alakú épülethez hozzáépített toldalék, így nyerte el az épüet, mai T alakzatát. Ez a rész teljesen felújított, helyiségek: 2 szoba, társalgó, mindkét szobából nyíló fürdő, konyha, előszoba, innen nyíló különálló WC, tároló. Fűtés cserépkályhával. VÍz, villany bevezetve, gázcsonk az udvarban. (telekrész: 1471 nm) Ezt az épületszárnyat falusi turizmusra alakították ki, mely jól működő vállalkozásként biztos bevételi forrást nyújtott a tuljadonosok számára.

A kert felső részén az udvarból és az utcáról is bejáratos 37 nm garázs található. Az épület két utcáról gyalogosan és gépkocsival is megközelíthető. Gondozott, parkosított kert. Kiválóan alkalmas falusi turizmus, panzió üzemeltetésére. A felújítandó L alakú szárny kialakítása akár étterem, rendezvényterem működtetését is lehetővé teszi! Indítson egy jövedelmező vállalkozást! Kiváló turisztikai látványosságok a közelben! Sümegi vár, kirándulási-, kerékpár útvonalak! [...]”

