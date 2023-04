“Tihanyban ajánlom figyelmébe egy 1059 nm-es telken elhelyezkedő, belterületi családi házat, mely egykoron a híres Tomsits Rudolf trombitaművész otthona volt. A kétszintes, téglaépítésű, nádfedeles házikó szép zöld környezetben helyezkedik el, belső kialakítását tekintve, akár szálláshelyként is üzemeltethető.

Alsó szint : két szoba, konyha, fürdőszoba, előtér Felső szint: két szoba, nappali, fürdőszoba, előtér A felső szint külön bejárattal is megközelíthető. Az autentikus bútorok is mind az épület történetéről és lelkületéről mesélnek. Az ingatlan víz, villany, csatorna közművekkel rendelkezik, gáz a telken belül található, fűtéséről jelenleg két kandalló gondoskodik. A különleges hangulatot a házhoz tartozó hátsó részen kialakított kerti sütögető is emeli. Igazi beleszeretős nyaraló, mely akár a későbbiekben állandó otthonként is szolgálhat! [...]”

