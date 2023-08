A CSOK, vagyis a Családi Otthonteremtési Kedvezmény városi ingatlanokra vonatkozó változata, hosszú ideje segítette magyar a családokat az otthonteremtésben, különösen a háromgyerekesek esetében volt ez jelentős mértékű, hiszen nagy kedvezménnyel vehettek így saját ingatlant. Azonban ez a lehetőség csak az év végéig áll az érintettek rendelkezésére, és ez jelentős hatással bír a városi családi házak piacára.

Az eltörlés hatása a kereslet és kínálat összjátékában drágulást fog eredményezni, különösen ősz vége felé. Egy úgynevezett keresleti boom következhet be, amely átmenetileg mindenképpen megemeli az ingatlanok értékét. Azonban 2024-től a piac várhatóan visszaesik. De mit tegyen ebben a helyzetben egy család?

Ha venni szeretne, és azt tervezte, majd jövőre, érdemes előre hoznia.

Hogy miért?

Ha egy 60 millió forint értékű ház megvásárlásához egy háromgyerekes – vagy annyit vállaló pár – rendelkezik 20 millió forint önerővel és igényli a 10 milliós csok támogatást, akkor még 30 milliót kell hitelből előteremtenie. A 15 milliós csok hitel mellé még 15 millió forintos piaci hitelt is kell felvenni, ezek havi törlesztőjét összeadva 20 év alatt összesen mintegy 51,3 millió forint visszafizetését jelenti. Miután kivezetik, 40 millió forintot kell felvenni piaci lakáshitelre, amely a végén körülbelül 83 millió forintra jön ki. Tehát ez a csok nélkül, több mint 31 millió forinttal nagyobb hitelterhet jelent a húsz éves futamidővel számolva.

És még nincs vége a pluszoknak:

A csok-kal vásárolt új vagy használt ingatlan mentesül az illetékfizetés alól. Ez egy 60 millió forintos ingatlan esetén 2,4 millió forint, amit jövőre buknak azok, akik már nem lesznek jogosultak a támogatásra. A csok-kal vásárolt új ház esetében – maradjunk a 60 milliós ingatlannál – az áfa teljes visszaigényelhetősége is elveszik, ez pedig jelenleg 3 millió forint megtakarítást jelent. Vagyis, ne halogassa!

A legtöbb vásárló az ingatlanpiacon – főleg, ha hitelfelvételben is érintett – nem nyáron jelenik meg, inkább tavaszra vagy őszre halasztja a nézegetést, papírmunkát. Ennek nemcsak lelki, de hőmérsékleti okai is vannak. Az intenzív időszak tehát lassan beindul, pont úgy, mint az iskolaszezon. Több 10 millió oka lesz a kereslet növekedésének, így akiknek eddig beragadt a városi ikerháza, sorháza reménykedhet abban, hogy jó áron el tudja adni az ingatlanát még ebben az évben.

