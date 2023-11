Ez az ingatlan hatalmas üvegfelületeivel, minimalista megjelenésével, japánkertjével várja új tulajdonosát a Balaton mellett. A szeparált terasz lehetővé teszi, hogy békében pihenjen a házon kívül is. A ház energiaigénye közel van a nullához, hiszen magas műszaki tartalommal és modern technológiával épült. 5 autónak is van beállási lehetősége, és fedett terasszal is rendelkezik. Igényeseknek ajánljuk.

Forrás: ingatlanbazár

“Eladó egy minden szempontból exkluzív, különleges, és maximálisan egyedi ingatlan, Balatonakarattyán, turista és autó forgalomtól a helység legvédettebb részén, elérhető távolságban Budapesttől, közel Veszprémhez és Székesfehérvárhoz.A belső tereket letisztult, minimalista stílus jellemzi, nagy méretű üvegfelülettel, ezáltal tökéletes fényviszonyt teremtve az ingatlanban. Az amerikai konyhás nappaliból és hálószobából tökéletes kilátás nyílik a részletesen megtervezett és kialakított kertre, amelynél elvárás volt a hatalmas fenyők és mogyoró bokrok megmentése az új növények telepítése mellett, ezenfelül a japán kert kultúrája is megjelenik.A ház és a kert kialakításánál elengedhetetlen szempont volt, az utcafront és kíváncsiskodó tekintetek elől zártabb élettér.Kellemes pihenéshez, és összejövetelekhez tökéletes hangulatot biztosít a 30 m2-es szeparált terasz, egy 50 m2-es fedett pavilon, grillterasz (nyári konyha, inox szekrények, hűtő) és a 8x6x1,6 méteres medence, professzionális gépészettel és hőszivattyúval.Az 1500 m2-es telken épült masszív acélszerkezetes ingatlan elosztása:- nagy alapterületű és belmagasságú nappali-étkező-konyha- 2 db elszeparált hálószoba- 2 db zuhanyzós fürdőszoba, wc-vel- lakószobákat összekötő gardrobe- mosókonyha- teraszAz ingatlan precízen átgondolt tervezés után, magas műszaki tartalommal, modern technológiával épült meg.- extra hang és hőszigetelés- minőségi nyílászárók- hűtés- fűtés: wifi vezérlésű klíma minden szobában- melegvíz: 2 db elektromos bojler- áram: 3X32 A (a lapos tetőn egyszerűen telepíthető napelemek tervei készen állnak)- kiépített kamerarendszer- olasz járólapok, 60x60 cm-es- luxus kategóriájú bútorok és kerti berendezések, melyek megegyezés szerint az ingatlan részét képezhetik.A kertben öntözőrendszer, és professzionális fénytechnika lett kiépítve.A főbejárat mellet 5 db autó beállására van lehetőség.A ház BB osztályú, közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő hiteles energetikai tanúsítvánnyal rendelkezik, a ház a terület nagysága, beépíthetősége miatt még közel 100 m2-el tovább bővíthető.A közművesítés, kert és házépítés egész folyamata fotókkal pontosan dokumentált.”[...]

