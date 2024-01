Ha elég fantáziadús embernek tartja magát, olyannak, aki a lehetőségeket meglátja és ki is tudja aknázni, akkor azonnal bele fog szeretni ebbe a gecsei házba. Az ára most nem túl magas, de háromszorosára is tudja emelni, ha kiaknázza a benne lévő lehetőségeket. A hozzá tartozó telek hatalmas, és akácos is van rajta, így bőven ki tud alakítani még rajta/benne pár dolgot, amivel még vonzóbbá teheti, ha kiadni szeretné. Itt tényleg csak a képzelete szab határt. Nézze meg a képeket!

“Eladásra kínálom Gecsén ezt a felújítandó, 135 m2 hasznos alapterületű ingatlant. Elrendezését tekintve jelenleg 3 szoba, de a méretei miatt több kisebb is könnyedén kialakítható. 2 bejárattal rendelkezik, egyik az utca felől. Itt egy közlekedő és a nagyszoba található, ami közel 50 m2. A másik bejárat az udvar felől. Itt található két másik szoba, előszoba, konyha+ közlekedő, fürdő, wc és egy kamra. A tetőszerkezet jó állapotban van, csak pár cserép cseréjére van szükség. Az ingatlan hatalmas telken helyezkedik el, 4355 m2, melyet részben akácos borít. Parkolni a ház előtt is lehet, de az udvari parkolás is lehetséges. Tartozik még a házhoz egy melléképület is.”[...]