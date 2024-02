Vannak olyan élethelyzetek, amikor a szülőt érdemes magunk mellett tudni, hogy biztonságát garantálni lehessen. Pápán eladásra kínálnak most egy olyan ingatlant, amely erre kínál egy kényelmes megoldást, ugyanis itt két ház van a telken, amit egy terasz köt össze. A kisebbik házban teljesen elszeparáltan élhet a felmenő, így pihenni és kikapcsolódni is tud, miközben bármilyen egészségügyi vészhelyzet esetén kartávolságra van a segítség. Ha szeretné, egybe is építheti a két házat. A telek gyümölcsfákban gazdag, ráadásul remek helyen fekszik, a nyílászárók pedig cserélve lettek, arra már biztosan nem kell költeni. Ha nem nagyszülőben, hanem albérlőben gondolkodik, akkor arra is jó megoldás lehet ez.

Forrás: Ingatlanbazár

“Eladásra kínálok Pápa Tókert városrészén egy 110 m2 nagyságú, 3 szobás, részben felújított családi házat, valamint egy külön, de hozzátartozó 30 m2 nagyságú garzonlakást. Az ingatlan 711 m2 nagyságú rendezett, fás-gyümölcsös, impozáns megjelenésű telken fekszik, rajta egy két lakrészes családi házzal, egy különálló garzonlakással, valamint egy garázzsal. A családi ház maga 110 m2 nagyságú, 3 szobás, 2 konyhával, 2 fürdőszobával rendelkezik, valamint egy 20 m2 nagyságú fedett terasszal. Ahogy az alaprajzon is jól kivehető a két lakrészes házat, egy fal kivételével egybe is lehet nyitni. Jelenlegi állapot szerint a két lakrészes családi ház, - a villany kivételével-, különálló közüzemmel, külön mérőórákkal rendelkezik, ebből kifolyólag kiváló befektetési lehetőség kiadás szempontjából is. A nyílászárok szinte mindenhol korszerű műanyagokra lettek kicserélve. A ház fűtése lakrészenként gázkazánnal megoldott, amik radiátoros hőleadókkal biztosítják a kellemes hőmérsékletet. A családi ház tető-tartószerkezete néhány éve ki lett cserélve, le lett szigetelve. Az ingatlanhoz tartozó 30 m2 nagyságú, külön közüzemmel rendelkező garzonlakást 2017-ben építette jelenlegi tulajdonosa, ami teljesen modern és praktikus elrendezésű.”[...]

