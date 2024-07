200 méterre a Balaton parttól Szepezden, eladó egy örökpanorámás hatalmas kastély óriási telekkel. Ha a most szállóként működő épületet inkább csak lakná, akkor mondunk hozzá néhány fontos paramétert. 1470 négyzetmétert kell belakni, a telek mérete pedig megközelíti a 13000 négyzetmétert. A 30 fős étteremből lehet báltermet csinálni, de az 5 apartmanból és a 8 szobából is tud hasznos családi tereket varázsolni. Az áramszámla miatt nem kell aggódni, van napelem, viszont két kertészt érdemes lenne alkalmaznia, vagy hármat, hiszen nem egy zsebkendőnyi területről van szó. Ha belevágna valami hatalmas kalandba, ez egy jó lehetőség!

Fotó: Ingatlanbazár

“A Balaton északi partján - Balatonszepezden 200 méterre a parttól, egy örök balatoni panorámás 1.470 m2-es kastély, bekerített nagy telekkel, akár a berendezéssel együtt is eladó. Az ingatlanXXXXXXXX között épült - egy híres magyar néprajztudós építette, tehát az épület történelmi múltú is, de nem műemlék!

Ezt a mostani tulajdonosa 1998-ban teljesen felújított és folyamatosan karbantartott és kastélyszálló működik a nyári hónapokban. Az 1.470 m2-es ingatlanban, 5 apartman + 8 szoba, 2 személyautónak garázs, 30 fős étterem és pince a hozzá tartozó konyhával, raktárak, valamint mellékhelyiségek találhatók. A kastély parkjában egy nyitott 4m x 10m medence található, valamint a vendégek autóinak parkoló került kialakításra. A kastélyhoz exkluzív magánút vezet, az épület fűtése gázkazánnal, a melegvíz előállítását napkollektorral biztosítják, illetve az napelemek is felszerelésre kerültek, továbbá automata kapu és öntözőrendszer van a füves területek ápolásához.

A terület összközműves, a beépíthetősége 20%, jelenleg kb.7% alapterületen van beépítve - a területen kereskedelmi, szolgáltató és lakás funkciójú ingatlan részek is építhetőek. Befektetésnek és magáncélra is ideális, alkalmas lehet magánklinika, céges üdülő, vagy exkluzív öregotthon kialakítására is. Telek: 12.624 m2

Irányár: 2,5 millió Euro

Energetikai besorolás: E”[...]

