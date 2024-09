“Megvételre kínálom a Balatonhoz 400 m távolságra lévő balatonfűzfői belterületi családi házat.A rendezett, gondozott 702 m2-es telken két épület van, az egyik a 2 szobás lakóház, a másik az 1 szobás melléképület. A harmadik építmény egy fából készült tároló, a kert végében található. Az ingatlanban minden közmű be van kötve, és van egy ásott kút is, amiből a locsoláshoz a vizet búvárszivattyúval lehet felhozni. Mind a két lakható épületben van fürdőszoba és WC. Mind a két épületnek van terasz része is. A fűtés gázkonvektorról működik, a meleg vizet villanybojler állítja elő.A házban a nappaliból nyílik a hálószoba. A fotókon látható kandalló csak dekoráció. A konyhából lehet feljutni a padlástérbe. A Ház téglából épült, igény esetén a tetőtér beépíthető.A tágas kertben nagyobb létszámú vendégeket is lehet fogadni, a kerti sütögetésnek nincs akadálya, sátrak kényelmesen elférnek.Ha valaki nyaraltatásban gondolkodik, a melléképület önálló család számára bérbeadható. Autóval az udvarra be lehet állni. A házban riasztó van, a környék nyugalmas, jó szomszédokkal övezett. A Balaton is, a vasútállomás is 5 perc gyalogútra van. Fontos, hogy az ingatlan a teljes bútorzattal, gépekkel, szerszámokkal együtt eladó, az eladási ár tartalmazza ezen tárgyak értékét is.Mind saját használatra, vagy befektetési céllal, tartós használatra, vagy csak nyaralónak kifejezetten előnyös vétel.“[...]

