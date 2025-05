Autóval hajtott a focidrukkerek közé

A labdarúgó BL elődöntőjének visszavágóján a Paris Saint-Germain 2-1-re győzött az Arsenal ellen, és 3-1-es összesítéssel bejutott a fináléba, ahol majd az Inter lesz az ellenfele. A találkozót követően az angol együttes szurkolói összetűzésbe kerültek a döntőbe jutást ünneplő párizsi drukkerekkel – írja az Origo.

A BL elődöntőjének visszavágója után a PSG- és az Arsenal-drukkerek összecsaptak

Fotó: Nael Chahine/Middle East Images

Autóval hajtottak a BL-döntőbe jutást ünneplő drukkerek közé

Egyelőre tisztázatlan körülmények között egy autó a tömegbe hajtott, három személyt elgázolt, akiket kórházba szállítottak. Ezt követően a PSG-drukkerek üldözőbe vették a sofőrt, akit erőszakosan kirángattak az autóból, amit aztán felgyújtottak. A huligánok a rohamrendőrökkel, de egymással is összecsaptak. A rendőrség 43 személyt vett őrizetbe.

A közösségi médiában több felvétel is megjelent a szurkolói balhéról, amint a mérkőzés előtt PSG-mezt viselő szurkolók összecsapnak a párizsi Champs-Elysées-n és a környező utcákban a rohamrendőrökkel, akik könnygázt és pajzsot vetettek be. A meccs alatt is több helyen összecsapások kezdődtek, amikor a stadionon kívül rekedt drukkerek közül több százan buszokra és autókra másztak fel. Több járművet is felgyújtottak, kirakatokat törtek be, jelentős az anyagi kár.