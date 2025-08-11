augusztus 11., hétfő

Mai évfordulók
52 perce

Illegális szociális otthont zárt be a NAV (+ videó)

Címkék#idősek#NAV#szociális otthon

Túlzsúfolt szobák, pincében elhelyezett idős emberek, lenyúlt bankkártyák – idén már a negyedik illegálisan működő szociális otthont zárta be a NAV.

Veol.hu

A Hajdú-Bihar vármegyében bezárt szociális otthon bentlakóit sikerült méltó körülmények között elhelyezni, a működtetővel szemben pedig feljelentést tett a hivatal. Ezúttal is a kormányhivatal megkeresése alapján jártak el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Hajdú-Bihar Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának végrehajtói, bevonva a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, illetve az önkormányzat illetékeseit. A helyszínt az eljárás alatt a rendőrség és NAV Bevetési Igazgatósága biztosította - olvasható a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Facebook oldalán

A NAV felszámolta azt az otthont, ahol pincében tartották az időseket, megkötözve, a pénzüktől megfosztva
Fotó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal / Facebook

A családi házból kialakított „szociális otthonban” feltárt körülmények a hatóságok szakembereit is sokkolták: volt olyan időszak, amikor az ingatlanban majdnem harminc ellátásra szoruló idős embert zsúfoltak össze. A ház valamennyi helyiségét úgy alakították ki, hogy minél több embert helyezhessenek el, az üzemeltető ugyanakkor egyáltalán nem törekedett a méltó körülmények biztosítására. Volt olyan szoba, ahol hat férőhelyet alakítottak ki, de még a folyosón is voltak ágyak. A kevesebb nyugdíjjal rendelkezők a pincében kaptak elhelyezést, amely a ház többi helyiséghez képest is katasztrofális állapotban volt.

A NAV bezáratta a „szociális otthont"

Több ellátott rendszeresen ki volt kötözve az ágyához, vagy a fotelhez úgy, hogy még folyadékot sem biztosítottak számukra elérhető közelségben. Az üzemeltető az ellátottak teljes nyugdíját magához vette. Egy idős hölgytől a bankkártyáját és annak PIN-kódját is elvették, így bankszámlája felett teljes rendelkezést szerzett az üzemeltető. A kártyát egyébként akkor sem kapta vissza, amikor a NAV intézkedésének köszönhetően végre elhagyhatta a házat, de a fogadó szociális intézmény kollégái segítettek neki a letiltásban.

A körülmények alapján hamar egyértelművé vált, hogy az üzemeltető tisztán haszonszerzés céljából működteti az otthonnak nem nevezhető intézményt. Az ott tartózkodó idős, beteg emberek egészsége, sorsa hidegen hagyta, sőt a hatóságok és velük együttműködő szociális szervezetek munkáját, az ellátottak méltó körülmények közé helyezését is próbálta akadályozni, hogy minimalizálja a bevételkiesést.

Bár ez esetben minden idős, beteg, gondozásra szoruló személy egészségi állapotának megfelelő intézménybe került, nem lehet eléggé hangsúlyozni, mennyire fontos, hogy a hozzátartozók kizárólag engedéllyel rendelkező, és ellátási igényüknek megfelelő otthonban helyezzék el idős szeretteiket. Hiszen az illegálisan működő intézményekben sokszor nemcsak méltatlan körülmények uralkodnak, hanem a szakszerű gondozás, ellátás sem biztosított, így a bentlakók élete, testi épsége, egészsége is könnyűszerrel veszélybe kerülhet.

A feltárt tények és körülmények alapján a NAV hivatalból feljelentést is tett foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, illetve gondozási kötelezettség elmulasztása bűntettének gyanúja miatt.

 

