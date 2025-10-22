október 22., szerda

Előd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyomtalanul eltűnt

1 órája

„Csak sírok és várlak haza” – Józsi nővére még mindig reménykedik

Címkék#rendőrség#Balatonfüred#eltűnt férfi#körözés

Kati mindennap reménykedve várja, hogy megcsörrenjen a telefonja, hátha végre József jelentkezik nála. Több mint egy éve nem találják a Balatonfüredről eltűnt férfit.

Veol.hu

Iosif Kovacsik, vagy ahogyan itthon ismerik, Kovácsik József román állampolgárságú férfi, aki azért érkezett Veszprém vármegyébe, hogy munkát vállaljon. A Balatonfüredről eltűnt férfi 2024 októberének elején szívódott fel nyomtalanul. 

Balatonfüredről eltűnt férfi: Kovácsik József, Józsi
Kovácsik József, Józsi, ő a Balatonfüredről eltűnt férfi, akit nővére és családja nagyon vár haza
Forrás: © Ripost

Balatonfüredről eltűnt férfi

Józsi a jobb élet reményében költözött ide Erdélyből. Az 55 éves férfi előbb Veszprémben, majd a Balatonnál vállalt munkát, de egy napon egyszerűen eltűnt. Sem a rendőrség, sem a családja nem tudja, mi történhetett vele, mintha csak a föld nyelte volna el. Családtagjai dolgos és csendes emberként jellemezték, aki szívesen segít másokon, és mindig is szerényen élt.

Felismeri Józsit? Tegyen bejelentést! Hívja a (+36-88-438-711) telefonszámot vagy a 112-es segélyhívót.

A nyomtalanul eltűnt férfi utoljára Balatonfüreden bérelt lakást, itt dolgozott, mielőtt köddé vált. Józsi egy építkezésen helyezkedett el kőművesként, azonban a nyár folyamán egy őt ért munkahelyi baleset következtében megsérült. Sarkából letört egy darab, ezért biceg és mankóval jár. Rövidlátása miatt mínusz 14-es szemüveget hord, enélkül csak árnyékokat lát. Utolsó ismert tartózkodási helye a balatonfüredi vasútállomás, ahol 2024. október 15-én látták utoljára.

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság továbbra is eltűnt személyként keresi Kovácsik Józsefet. A férfi körülbelül 180 centiméter magas, őszesbarna hajú, világos szemű, közepes testalkatú. Eltűnésekor sötétzöld dzsekit, világoszöld pulóvert és kék farmert viselt. Aki bármilyen információval rendelkezik róla, kérjük, hívja a Balatonalmádi Rendőrkapitányságot (+36-88-438-711) vagy a 112-es segélyhívót.

Balatonfüredről eltűnt férfi: Kovácsik József, Józsi, nővére Kati és családja
A férfit már nagyon várja haza családja, egy éve nem találják – Józsi bal szélen, a hinta mögött áll
Forrás: © Ripost

A balatonfüredi férfi nővére, Kati azóta is kitartóan keresi eltűnt testvérét, és nem adja fel a reményt:

Csak sírok és várlak haza

– nyilatkozta a Ripostnak.

Józsi eltűnése nem egyedülálló Veszprém vármegyében

Szintén egy éve, majdnem ugyanazon a napon tűnt el egy nő a Bakonyból, pontosabban Bakonybél közeléből. Meyer Krisztina, a budapesti eltűnt nő, feltehetően innen érkezett a hegyekbe kirándulni. 44 éves, vékony testalkatú, barna hajú és kékes színűek a szemei.

Környékbeli gyerekek tűnnek el nyomtalanul

Az utóbbi időben is sorra jelennek meg hírek eltűnt személyekről a környéken. Köztük rengeteg a fiatal, illetve az eltűnt gyerek is. Horváth Dzsenifert pontosan egy hete nem találják. Az ajkai lány 14 éves, kb. 163 cm magas, vékony testalkatú, haja fekete, szeme barna színű. 

A múlt héten Veszprém vármegyében újabb öt fiatalra adott ki a rendőrség körözést, köztük egy 11 éves kisfiúra is. Az eltűnt gyerekek után a Veszprémi Rendőr-főkapitányság és az ajkai és a várpalotai rendőrök nyomoznak.

Eltűnt matektanár a Pilisből

Még mindig nem találják a Kaszás Nikoletthez hasonlóan, a Pilisből eltűnt matektanárt. Miklovicz András Budapestről, a tizennegyedik kerületi otthonából távozott a pilisi hegyekbe túrázni, október 3-a óta nem adott magáról életjelet. Körülbelül 170 centiméter magas, kopasz, barna szeme és őszülő borostája van.

Bármilyen információ segíthet az eltűnt személyek mielőbbi előkerítésében. A bejelentések a kapitányságok telefonszámain vagy a 112-es segélyhívón is megtehetők.

Ezek a sajnálatos esetek rávilágítanak arra, mennyire fontos, hogy figyeljünk a környezetünkre. 

  • Egy apró információ, 
  • egy észrevétel, 
  • egy rendszám, 
  • egy mozgás 
  • vagy egy különös beszélgetés részlete is 

kulcsfontosságú lehet a hatóságok számára.

Aki bármilyen, akár csekélynek tűnő információval rendelkezik, az tegyen bejelentést a rendőrség 112-es segélyhívó számán, vagy az eltűnésekkel kapcsolatos bejelentőfelületeken, e-mailben, illetve személyesen a legközelebbi rendőrkapitányságon. 

Minden jelzés számít, hiszen egyetlen adat is elindíthatja a nyomozást a megfelelő irányba.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu