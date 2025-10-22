2 órája
„Csak sírok és várlak haza” – Józsi nővére még mindig reménykedik
Kati mindennap reménykedve várja, hogy megcsörrenjen a telefonja, hátha végre József jelentkezik nála. Több mint egy éve nem találják a Balatonfüredről eltűnt férfit.
Iosif Kovacsik, vagy ahogyan itthon ismerik, Kovácsik József román állampolgárságú férfi, aki azért érkezett Veszprém vármegyébe, hogy munkát vállaljon. A Balatonfüredről eltűnt férfi 2024 októberének elején szívódott fel nyomtalanul.
Balatonfüredről eltűnt férfi
Józsi a jobb élet reményében költözött ide Erdélyből. Az 55 éves férfi előbb Veszprémben, majd a Balatonnál vállalt munkát, de egy napon egyszerűen eltűnt. Sem a rendőrség, sem a családja nem tudja, mi történhetett vele, mintha csak a föld nyelte volna el. Családtagjai dolgos és csendes emberként jellemezték, aki szívesen segít másokon, és mindig is szerényen élt.
Felismeri Józsit? Tegyen bejelentést! Hívja a (+36-88-438-711) telefonszámot vagy a 112-es segélyhívót.
A nyomtalanul eltűnt férfi utoljára Balatonfüreden bérelt lakást, itt dolgozott, mielőtt köddé vált. Józsi egy építkezésen helyezkedett el kőművesként, azonban a nyár folyamán egy őt ért munkahelyi baleset következtében megsérült. Sarkából letört egy darab, ezért biceg és mankóval jár. Rövidlátása miatt mínusz 14-es szemüveget hord, enélkül csak árnyékokat lát. Utolsó ismert tartózkodási helye a balatonfüredi vasútállomás, ahol 2024. október 15-én látták utoljára.
A Balatonalmádi Rendőrkapitányság továbbra is eltűnt személyként keresi Kovácsik Józsefet. A férfi körülbelül 180 centiméter magas, őszesbarna hajú, világos szemű, közepes testalkatú. Eltűnésekor sötétzöld dzsekit, világoszöld pulóvert és kék farmert viselt. Aki bármilyen információval rendelkezik róla, kérjük, hívja a Balatonalmádi Rendőrkapitányságot (+36-88-438-711) vagy a 112-es segélyhívót.
A balatonfüredi férfi nővére, Kati azóta is kitartóan keresi eltűnt testvérét, és nem adja fel a reményt:
Csak sírok és várlak haza
– nyilatkozta a Ripostnak.
A Bakonyban keresik az egy éve eltűnt budapesti nőt – Hasonlít az eset Kaszás Nikolettére?Tavaly októberben Bakonybélben tűnhetett el egy nő.
Józsi eltűnése nem egyedülálló Veszprém vármegyében
Szintén egy éve, majdnem ugyanazon a napon tűnt el egy nő a Bakonyból, pontosabban Bakonybél közeléből. Meyer Krisztina, a budapesti eltűnt nő, feltehetően innen érkezett a hegyekbe kirándulni. 44 éves, vékony testalkatú, barna hajú és kékes színűek a szemei.
Eltűnt egy 14 éves ajkai lány – a rendőrség a lakosság segítségét kériEltűnt lány Ajkáról, a rendőrség a lakosság segítségét kéri.
Környékbeli gyerekek tűnnek el nyomtalanul
Az utóbbi időben is sorra jelennek meg hírek eltűnt személyekről a környéken. Köztük rengeteg a fiatal, illetve az eltűnt gyerek is. Horváth Dzsenifert pontosan egy hete nem találják. Az ajkai lány 14 éves, kb. 163 cm magas, vékony testalkatú, haja fekete, szeme barna színű.
A múlt héten Veszprém vármegyében újabb öt fiatalra adott ki a rendőrség körözést, köztük egy 11 éves kisfiúra is. Az eltűnt gyerekek után a Veszprémi Rendőr-főkapitányság és az ajkai és a várpalotai rendőrök nyomoznak.
Kilenc napja nincs hír a tanárról, aki ott tűnhetett el, ahol Kaszás Nikolett holttestét megtalálták
Eltűnt matektanár a Pilisből
Még mindig nem találják a Kaszás Nikoletthez hasonlóan, a Pilisből eltűnt matektanárt. Miklovicz András Budapestről, a tizennegyedik kerületi otthonából távozott a pilisi hegyekbe túrázni, október 3-a óta nem adott magáról életjelet. Körülbelül 170 centiméter magas, kopasz, barna szeme és őszülő borostája van.
Bármilyen információ segíthet az eltűnt személyek mielőbbi előkerítésében. A bejelentések a kapitányságok telefonszámain vagy a 112-es segélyhívón is megtehetők.
Ezek a sajnálatos esetek rávilágítanak arra, mennyire fontos, hogy figyeljünk a környezetünkre.
- Egy apró információ,
- egy észrevétel,
- egy rendszám,
- egy mozgás
- vagy egy különös beszélgetés részlete is
kulcsfontosságú lehet a hatóságok számára.
Aki bármilyen, akár csekélynek tűnő információval rendelkezik, az tegyen bejelentést a rendőrség 112-es segélyhívó számán, vagy az eltűnésekkel kapcsolatos bejelentőfelületeken, e-mailben, illetve személyesen a legközelebbi rendőrkapitányságon.
Minden jelzés számít, hiszen egyetlen adat is elindíthatja a nyomozást a megfelelő irányba.