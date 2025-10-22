„Csak sírok és várlak haza” – Józsi nővére még mindig reménykedik

Iosif Kovacsik, vagy ahogyan itthon ismerik, Kovácsik József román állampolgárságú férfi, aki azért érkezett Veszprém vármegyébe, hogy munkát vállaljon. A Balatonfüredről eltűnt férfi 2024 októberének elején szívódott fel nyomtalanul.

Kovácsik József, Józsi, ő a Balatonfüredről eltűnt férfi, akit nővére és családja nagyon vár haza

Forrás: © Ripost

Balatonfüredről eltűnt férfi

Józsi a jobb élet reményében költözött ide Erdélyből. Az 55 éves férfi előbb Veszprémben, majd a Balatonnál vállalt munkát, de egy napon egyszerűen eltűnt. Sem a rendőrség, sem a családja nem tudja, mi történhetett vele, mintha csak a föld nyelte volna el. Családtagjai dolgos és csendes emberként jellemezték, aki szívesen segít másokon, és mindig is szerényen élt.

Felismeri Józsit? Tegyen bejelentést! Hívja a (+36-88-438-711) telefonszámot vagy a 112-es segélyhívót.

A nyomtalanul eltűnt férfi utoljára Balatonfüreden bérelt lakást, itt dolgozott, mielőtt köddé vált. Józsi egy építkezésen helyezkedett el kőművesként, azonban a nyár folyamán egy őt ért munkahelyi baleset következtében megsérült. Sarkából letört egy darab, ezért biceg és mankóval jár. Rövidlátása miatt mínusz 14-es szemüveget hord, enélkül csak árnyékokat lát. Utolsó ismert tartózkodási helye a balatonfüredi vasútállomás, ahol 2024. október 15-én látták utoljára.

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság továbbra is eltűnt személyként keresi Kovácsik Józsefet. A férfi körülbelül 180 centiméter magas, őszesbarna hajú, világos szemű, közepes testalkatú. Eltűnésekor sötétzöld dzsekit, világoszöld pulóvert és kék farmert viselt. Aki bármilyen információval rendelkezik róla, kérjük, hívja a Balatonalmádi Rendőrkapitányságot (+36-88-438-711) vagy a 112-es segélyhívót.

A férfit már nagyon várja haza családja, egy éve nem találják – Józsi bal szélen, a hinta mögött áll

Forrás: © Ripost

A balatonfüredi férfi nővére, Kati azóta is kitartóan keresi eltűnt testvérét, és nem adja fel a reményt:

Csak sírok és várlak haza

– nyilatkozta a Ripostnak.