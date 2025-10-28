október 28., kedd

2 órája

Fegyvereknek veszett nyomuk a Balatonnál, ezt a hármat keresik mindenhol

Címkék#balatonfüredi rendőrkapitányság#revolver#körözés#lőfegyver

Fegyverek tűntek el a Balaton partjáról, a rendőrség több körözést is kiadott a térségben. Az eltűnt fegyverek Balatonfüred környékén komoly közbiztonsági kockázatot jelentenek, ezért a hatóság minden információt vár.

Veol.hu

Nyoma veszett a Balatonnál három lőfegyvernek: az eltűnt fegyverek Balatonfüred környékén veszélyt jelenthetnek a térségben. A rendőrség szerint azokat korábban eltulajdonították vagy a térségben veszhetett nyomuk. A hatóságok kérik, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a körözött fegyverekről, jelentkezzen, hiszen különösen fontos lehet minden apró részlet.

Eltűnt fegyverek Balatonfüreden: revolver, gázpisztoly
Eltűnt fegyverek Balatonfüreden: a rendőrség aktívan keres három lőfegyvert (a kép illuszráció)
Illusztráció: pexels.com

Eltűnt fegyverek Balatonfüreden

A Balatonfüredi Rendőrkapitányság aktívan keresi az alábbi lőfegyvereket a körözési nyilvántartás szerint. 

Smith&Wesson gyártmányú revolver:

  • Tus- / Tokszám: VCS-9852
  • Kaliber: 9 milliméter
  • Eltűnés/eltulajdonítás dátuma: 2011. június 11.

Tula gyártmányú revolver:

  • Tus- / Tokszám: X-0662M
  • Kaliber: 22 milliméter
  • Eltűnés/eltulajdonítás dátuma: 2008. július 19.

Reck gyártmányú gáz- és riasztófegyver:

  • Csőszám: 02841
  • Kaliber: 9 milliméter
  • Eltűnés/eltulajdonítás dátuma: 2016. június 7.

A hatóság kiemeli, hogy az eltűnt fegyverek akár közbiztonsági veszélyt is jelenthetnek, ezért minden információ, bármilyen apró részlet segítheti a felkutatásukat. A bejelentéseket a Balatonfüredi Rendőrkapitányságon fogadják: személyes, telefonos vagy online csatornákon tehető jelzés. A hatóság kiemeli, hogy minden információt bizalmasan kezelnek, és a bejelentők személyazonosságát nem hozzák nyilvánosságra. 

A rendőrség külön felhívja a figyelmet arra, hogy lőfegyverek birtoklása és forgalmazása jogi feltételekhez kötött — bármilyen, fegyverrel kapcsolatos információt osszon meg, aki tud róla.

Fegyveres nőt keresnek a szomszéd megyében

Európai elfogatóparancsot adtak ki Vas vármegyei Papp Gyöngyi ellen, akit rablás és fegyveres bűncselekmények miatt keresnek. A nő különösen veszélyesnek számít, és a hatóságok szerint akár fegyver is lehet nála. A körözési toplista elején álló nő ellen április 15-én adtak ki elfogatóparancsot, és azóta is gyakran feltűnik a kék hírekben. A rendőrség úgy véli, hogy külföldre menekülhetett, ám nem ez az első alkalom, hogy súlyos bűncselekmények miatt körözik.

Pápai erőszakos elkövetőket keresnek

Veszprém vármegyében szintén több körözött személy szerepel a hatósági listákon. Két pápai férfit is európai elfogatóparanccsal keresnek: Nagy Norbertet sikkasztás és csalás miatt, Császár Antalt pedig kiskorú veszélyeztetése és kábítószer-kereskedelem miatt. A rendőrség szerint mindkettőjük ügye súlyos, a hatóságok hónapok óta hiába próbálják kézre keríteni őket. A bejelentések névtelenül is megtehetők.

Búzás Rolandot testi sértésért körözik

Már négy éve keresik a veszprémi születésű Búzás Rolandot, aki ellen európai elfogatóparancs van érvényben. Egy 36 éves férfit testi sértés elkövetése miatt keres a Veszprémi Rendőrkapitányság. Miután a férfi nem tett eleget jogerős bírósági kötelezettségének, a körözést a Veszprémi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja rendelte el.

A rendőrség mindenkit arra kér, hogy aki a keresett személyek hollétéről bármilyen információval rendelkezik, ne próbáljon meg önállóan intézkedni, hanem azonnal értesítse a hatóságokat az illetékes rendőrkapitányságokon vagy a 112-es segélyhívón.

 

