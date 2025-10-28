Fegyvereknek veszett nyomuk a Balatonnál, ezt a hármat keresik mindenhol

Nyoma veszett a Balatonnál három lőfegyvernek: az eltűnt fegyverek Balatonfüred környékén veszélyt jelenthetnek a térségben. A rendőrség szerint azokat korábban eltulajdonították vagy a térségben veszhetett nyomuk. A hatóságok kérik, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a körözött fegyverekről, jelentkezzen, hiszen különösen fontos lehet minden apró részlet.

Eltűnt fegyverek Balatonfüreden: a rendőrség aktívan keres három lőfegyvert (a kép illuszráció)

Illusztráció: pexels.com

Eltűnt fegyverek Balatonfüreden

A Balatonfüredi Rendőrkapitányság aktívan keresi az alábbi lőfegyvereket a körözési nyilvántartás szerint.

Smith&Wesson gyártmányú revolver:

Tus- / Tokszám: VCS-9852

Kaliber: 9 milliméter

Eltűnés/eltulajdonítás dátuma: 2011. június 11.

Tula gyártmányú revolver:

Tus- / Tokszám: X-0662M

Kaliber: 22 milliméter

Eltűnés/eltulajdonítás dátuma: 2008. július 19.

Reck gyártmányú gáz- és riasztófegyver:

Csőszám: 02841

Kaliber: 9 milliméter

Eltűnés/eltulajdonítás dátuma: 2016. június 7.

A hatóság kiemeli, hogy az eltűnt fegyverek akár közbiztonsági veszélyt is jelenthetnek, ezért minden információ, bármilyen apró részlet segítheti a felkutatásukat. A bejelentéseket a Balatonfüredi Rendőrkapitányságon fogadják: személyes, telefonos vagy online csatornákon tehető jelzés. A hatóság kiemeli, hogy minden információt bizalmasan kezelnek, és a bejelentők személyazonosságát nem hozzák nyilvánosságra.