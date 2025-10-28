40 perce
Fegyvereknek veszett nyomuk a Balatonnál, ezt a hármat keresik mindenhol
Fegyverek tűntek el a Balaton partjáról, a rendőrség több körözést is kiadott a térségben. Az eltűnt fegyverek Balatonfüred környékén komoly közbiztonsági kockázatot jelentenek, ezért a hatóság minden információt vár.
Nyoma veszett a Balatonnál három lőfegyvernek: az eltűnt fegyverek Balatonfüred környékén veszélyt jelenthetnek a térségben. A rendőrség szerint azokat korábban eltulajdonították vagy a térségben veszhetett nyomuk. A hatóságok kérik, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a körözött fegyverekről, jelentkezzen, hiszen különösen fontos lehet minden apró részlet.
Eltűnt fegyverek Balatonfüreden
A Balatonfüredi Rendőrkapitányság aktívan keresi az alábbi lőfegyvereket a körözési nyilvántartás szerint.
Smith&Wesson gyártmányú revolver:
- Tus- / Tokszám: VCS-9852
- Kaliber: 9 milliméter
- Eltűnés/eltulajdonítás dátuma: 2011. június 11.
Tula gyártmányú revolver:
- Tus- / Tokszám: X-0662M
- Kaliber: 22 milliméter
- Eltűnés/eltulajdonítás dátuma: 2008. július 19.
Reck gyártmányú gáz- és riasztófegyver:
- Csőszám: 02841
- Kaliber: 9 milliméter
- Eltűnés/eltulajdonítás dátuma: 2016. június 7.
A hatóság kiemeli, hogy az eltűnt fegyverek akár közbiztonsági veszélyt is jelenthetnek, ezért minden információ, bármilyen apró részlet segítheti a felkutatásukat. A bejelentéseket a Balatonfüredi Rendőrkapitányságon fogadják: személyes, telefonos vagy online csatornákon tehető jelzés. A hatóság kiemeli, hogy minden információt bizalmasan kezelnek, és a bejelentők személyazonosságát nem hozzák nyilvánosságra.
A rendőrség külön felhívja a figyelmet arra, hogy lőfegyverek birtoklása és forgalmazása jogi feltételekhez kötött — bármilyen, fegyverrel kapcsolatos információt osszon meg, aki tud róla.
Vigyázz, fegyver lehet ennél a körözött nőnél! Nem véletlenül keresik Európa-szerte
Fegyveres nőt keresnek a szomszéd megyében
Európai elfogatóparancsot adtak ki Vas vármegyei Papp Gyöngyi ellen, akit rablás és fegyveres bűncselekmények miatt keresnek. A nő különösen veszélyesnek számít, és a hatóságok szerint akár fegyver is lehet nála. A körözési toplista elején álló nő ellen április 15-én adtak ki elfogatóparancsot, és azóta is gyakran feltűnik a kék hírekben. A rendőrség úgy véli, hogy külföldre menekülhetett, ám nem ez az első alkalom, hogy súlyos bűncselekmények miatt körözik.
Pápa két szülöttjére vadászik egész Európa, szökésben a toplistás bűnözők
Pápai erőszakos elkövetőket keresnek
Veszprém vármegyében szintén több körözött személy szerepel a hatósági listákon. Két pápai férfit is európai elfogatóparanccsal keresnek: Nagy Norbertet sikkasztás és csalás miatt, Császár Antalt pedig kiskorú veszélyeztetése és kábítószer-kereskedelem miatt. A rendőrség szerint mindkettőjük ügye súlyos, a hatóságok hónapok óta hiába próbálják kézre keríteni őket. A bejelentések névtelenül is megtehetők.
Búzás Rolandot testi sértésért körözik
Már négy éve keresik a veszprémi születésű Búzás Rolandot, aki ellen európai elfogatóparancs van érvényben. Egy 36 éves férfit testi sértés elkövetése miatt keres a Veszprémi Rendőrkapitányság. Miután a férfi nem tett eleget jogerős bírósági kötelezettségének, a körözést a Veszprémi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja rendelte el.
A rendőrség mindenkit arra kér, hogy aki a keresett személyek hollétéről bármilyen információval rendelkezik, ne próbáljon meg önállóan intézkedni, hanem azonnal értesítse a hatóságokat az illetékes rendőrkapitányságokon vagy a 112-es segélyhívón.