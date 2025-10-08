Tíz tonna termény kapott lángra – A pápai tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre

Tíz tonna termény oltásához vonultak ki a tűzoltók Mezőlakra, miután kedd reggel tűz keletkezett egy szemestermény-szárítóban – derül ki a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleményéből.

A Pápai Tűzoltóság nagy erőkkel vonult a helyszínre

Illusztráció: Szőke Péter/BM OKF

Napraforgómagtűz miatt érkezett riasztás

Tűz ütött ki Mezőlakon kedd reggel: a Vasút utcában egy szemestermény-szárítóban csaptak fel a lángok, miután nagyjából tíz tonna napraforgómag gyulladt meg. A mezőlaki tűzeset során a pápai tűzoltók teljes légzésvédelem mellett dolgoztak, elárasztották a berendezést, s eloltották a tüzet. A Veszprém vármegyei tűzesetnél a szakemberek a szárítót tűzoltói felügyelet mellett hűtötték, miközben a leengedő rendszer segítségével leürítették a terményt. A hatóság közlése szerint személyi sérülés nem történt, a mezőlaki tűz a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően nem terjedt tovább.