1 órája
Tíz tonna termény kapott lángra – A pápai tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre
Nagy mennyiségű napraforgómag gyulladt meg Mezőlakon kedden reggel. Tűz ütött ki egy mezőgazdasági épületben, a Pápai Tűzoltóság nagy erőkkel vonult ki a helyszínre.
Tíz tonna termény oltásához vonultak ki a tűzoltók Mezőlakra, miután kedd reggel tűz keletkezett egy szemestermény-szárítóban – derül ki a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleményéből.
Napraforgómagtűz miatt érkezett riasztás
Tűz ütött ki Mezőlakon kedd reggel: a Vasút utcában egy szemestermény-szárítóban csaptak fel a lángok, miután nagyjából tíz tonna napraforgómag gyulladt meg. A mezőlaki tűzeset során a pápai tűzoltók teljes légzésvédelem mellett dolgoztak, elárasztották a berendezést, s eloltották a tüzet. A Veszprém vármegyei tűzesetnél a szakemberek a szárítót tűzoltói felügyelet mellett hűtötték, miközben a leengedő rendszer segítségével leürítették a terményt. A hatóság közlése szerint személyi sérülés nem történt, a mezőlaki tűz a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően nem terjedt tovább.
Fa dőlt a vonat elé Zircnél
A zirci vasútállomásnál múlt vasárnap délelőtt vonat elé dőlt fa miatt riasztották a tűzoltókat, az eset során senki nem került életveszélybe – írtuk meg korábban.