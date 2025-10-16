Felfoghatatlan tragédia! Újabb részletek derültek ki a tegnapi halálos balesetről (galéria)

A szerdai tragédia nyomán sokakat megrázott a hír, hogy egy férfi életét vesztette a tegnapi vonatbalesetben. Az eset szerda délelőtt 10 órakor, a Budapest Déli pályaudvarról induló Bakony-InterCity járattal történt. A vonatgázolás miatt a helyszínelés órákon át tartott, a rendőrök és a vasúti szakemberek lezárták az érintett átjárót, az utasok elszállítását pótlóbuszokkal oldották meg.

Vonatgázolás: ebben az átjáróban történhetett a halálos baleset

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Újabb információk a veszprémi vonatgázolásról

A Veszprémi Rendőr-főkapitányság szóvivője lapunk megkeresésére elmondta: az ügyben általános közigazgatási eljárás indult, amelynek keretében vizsgálják a tragédia pontos körülményeit. Egyelőre nem tudni, baleset vagy szándékos cselekmény történt, a hatóságok ezt a kérdést is vizsgálják. Információink szerint a veszprém-kádártai vasúti átjárónál történhetett a vonatgázolás.