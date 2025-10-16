1 órája
Felfoghatatlan tragédia! Újabb részletek derültek ki a tegnapi halálos balesetről (galéria)
Mindenkit sokkolt a szerdai vonatbaleset. Újabb információkat osztott meg a Veszprémi Rendőr-főkapitányság a tegnapi vonatgázolásról, amelyben egy férfi a helyszínen életét vesztette.
A szerdai tragédia nyomán sokakat megrázott a hír, hogy egy férfi életét vesztette a tegnapi vonatbalesetben. Az eset szerda délelőtt 10 órakor, a Budapest Déli pályaudvarról induló Bakony-InterCity járattal történt. A vonatgázolás miatt a helyszínelés órákon át tartott, a rendőrök és a vasúti szakemberek lezárták az érintett átjárót, az utasok elszállítását pótlóbuszokkal oldották meg.
Újabb információk a veszprémi vonatgázolásról
A Veszprémi Rendőr-főkapitányság szóvivője lapunk megkeresésére elmondta: az ügyben általános közigazgatási eljárás indult, amelynek keretében vizsgálják a tragédia pontos körülményeit. Egyelőre nem tudni, baleset vagy szándékos cselekmény történt, a hatóságok ezt a kérdést is vizsgálják. Információink szerint a veszprém-kádártai vasúti átjárónál történhetett a vonatgázolás.
Egy újabb tragédia rázta meg a várost
A szerda délelőtti eset ismét emlékeztet arra, milyen törékeny az emberi élet. Egy pillanatnyi figyelmetlenség, egy rossz döntés vagy egy kilátástalan lelkiállapot is végzetes következményekkel járhat. A történtek sokakat megrendítettek a városban – különösen azokat, akik nap mint nap vonattal közlekednek, illetve használják a kádártai vasúti átjárót. A vasúti átkelők megközelítésekor minden esetben fokozott óvatosságra van szükség – akár gyalogosan, akár autóval, akár más közlekedési eszközzel érkezünk.
Halálos szakasz?
Az érintett szakaszon korábban történt tragikus vonatbalesetekkel a tegnapi összefoglalónkban foglalkoztunk részletesebben.
A tegnapi baleset pontos körülményei még nem ismertek, amit újabb, megbízható információnk lesz, tájékoztatni fogjuk olvasóinkat.