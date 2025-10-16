október 16., csütörtök

Gál névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vonatgázolás

1 órája

Felfoghatatlan tragédia! Újabb részletek derültek ki a tegnapi halálos balesetről (galéria)

Címkék#vonatbaleset#tragédia#Veszprémi Rendőr-főkapitányság

Mindenkit sokkolt a szerdai vonatbaleset. Újabb információkat osztott meg a Veszprémi Rendőr-főkapitányság a tegnapi vonatgázolásról, amelyben egy férfi a helyszínen életét vesztette.

Veol.hu

A szerdai tragédia nyomán sokakat megrázott a hír, hogy egy férfi életét vesztette a tegnapi vonatbalesetben. Az eset szerda délelőtt 10 órakor, a Budapest Déli pályaudvarról induló Bakony-InterCity járattal történt. A vonatgázolás miatt a helyszínelés órákon át tartott, a rendőrök és a vasúti szakemberek lezárták az érintett átjárót, az utasok elszállítását pótlóbuszokkal oldották meg.

Vonatgázolás halálos baleset Veszprém Kádárta átkelő
Vonatgázolás: ebben az átjáróban történhetett a halálos baleset
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Újabb információk a veszprémi vonatgázolásról

A Veszprémi Rendőr-főkapitányság szóvivője lapunk megkeresésére elmondta: az ügyben általános közigazgatási eljárás indult, amelynek keretében vizsgálják a tragédia pontos körülményeit. Egyelőre nem tudni, baleset vagy szándékos cselekmény történt, a hatóságok ezt a kérdést is vizsgálják. Információink szerint a veszprém-kádártai vasúti átjárónál történhetett a vonatgázolás.

Egy újabb tragédia rázta meg a várost

A szerda délelőtti eset ismét emlékeztet arra, milyen törékeny az emberi élet. Egy pillanatnyi figyelmetlenség, egy rossz döntés vagy egy kilátástalan lelkiállapot is végzetes következményekkel járhat. A történtek sokakat megrendítettek a városban – különösen azokat, akik nap mint nap vonattal közlekednek, illetve használják a kádártai vasúti átjárót. A vasúti átkelők megközelítésekor minden esetben fokozott óvatosságra van szükség – akár gyalogosan, akár autóval, akár más közlekedési eszközzel érkezünk.

Felfoghatatlan tragédia! Újabb részletek derültek ki a tegnapi halálos balesetről

Fotók: Fülöp Ildikó

Halálos szakasz?

Az érintett szakaszon korábban történt tragikus vonatbalesetekkel a tegnapi összefoglalónkban foglalkoztunk részletesebben.

A tegnapi baleset pontos körülményei még nem ismertek, amit újabb, megbízható információnk lesz, tájékoztatni fogjuk olvasóinkat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu