Biciklist gázolt a Kossuth-díjas színész

Hatalmas fékcsikorgás, rendőrség és szirénázó mentőautó verte fel Hajdúböszörmény egyik csendes utcáját.

A Bors megtudta: biciklist gázolt a népszerű, Kossuth-díjas színművész. A lap információi szerint a bajt az okozhatta, hogy a színész nem adta meg az elsőbbséget – írja a Bors.

Napokkal a baleset után is még mindig arról beszéltek Hajdúböszörményben, hogy múlt csütörtökön a Kossuth-díjas színművész elütött a biciklist az Újvárosi utcában. Bár a rendőri helyszínelés rajzait már az eső lemosta az aszfaltról, az ott élők még most is tisztán emlékeznek arra, hogy csütörtök délután szirénázva érkeztek a mentők és a rendőrök az egyébként csendes utcába.

A balesetről a Böszörményben hallottam nevű Facebook-csoporton több kép is feltűnt a szemtanúknak köszönhetően, melyből egyértelműen kiderül, hogy ismert személy okozta a balesetet.

A vétkes sofőr Bezerédi Zoltán, akit számos kiváló színházi színdarab mellett a televízióból, az elmúlt évek igen népszerű sorozataiból, a Doktor Balaton, a Válótársak és A mi kis falunkból is jól ismerhetnek.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a jármű vezetője, amikor a kereszteződéshez ért, az „Állj! Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtábla ellenére, a kijelölt gyalogos és kerékpáros átkelőhelyen nem biztosított elhaladási elsőbbséget egy kerékpárosnak, aki az ütközés következtében megsérült – írta a balesetről július 15-én a police.hu.

A Bors megkereste a színészt, aki nem kívánt az ügyben munkatársunkkal beszélni, vélhetően még most is a baleset hatása alatt áll. Vele ellentétben az utca lakói már több részletet is elárultak a gázolásról, hiszen amikor hallották a csattanást, azonnal az utcára siettek az ott élők. Kiderült, hogy egy igen balesetveszélyes kereszteződésről van szó, ahol nem először történik hasonló eset. Egy ott élő férfi, Imre szerint most ez a téma a környékbeliek körében.

Nem akarok senki védelmáére kelni, de a szóban forgó kereszteződés egyrészt nagyon forgalmas, másrészt az autósoknak különösen figyelni kell a bicikliútra is, itt szinte hetente történik biciklis baleset.

– mondta lapnak a hajdúböszörményi férfi.