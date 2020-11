11 személyi sérüléssel járó baleset történt a múlt héten Veszprém megyében

A rendőrök az elmúlt héten 11 sofőrrel szemben intézkedtek ittas járművezetés gyanúja miatt, közülük egy járművezető balesetet is okozott.

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén 2020. november 2-án 0 órától 2020. november 8-án 24 óráig összesen 11 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt, melyből súlyos sérüléssel járó 1, könnyű sérüléssel végződő 10 volt. A közúti közlekedési balesetekben 1 személy súlyos, 12 fő pedig nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A fenti időszakban 37 anyagi kárral végződő közúti közlekedési baleset jutott a rendőrség tudomására. A Veszprém megyei rendőrök összesen 11 olyan járművezetővel szemben intézkedtek, akiknél felmerült az ittasság gyanúja, köztük egy sofőr balesetet is okozott.

A gyalogosok egy része nem mindig veszi figyelembe a rájuk vonatkozó közlekedési szabályokat. A tapasztalatok alapján hajlamosak elfelejteni, hogy a KRESZ szabályainak betartása nem csak a gépjárművezetőket terheli. Sokszor figyelmetlenül lépnek az úttestre, rosszul becsülik fel a távolságot és a sebességet, azt gondolva, hogy a sofőr úgyis megáll időben. Mindig meg kell győződniük arról, hogy a járművezetők az elsőbbséget valóban biztosítják, ugyanakkor fontos az is, hogy a gyalogos a magatartásával ne zavarja meg a többi közlekedőt. Éjszaka vagy korlátozott látási viszonyok esetén lakott területen kívül a gyalogosoknak kötelező a láthatósági mellény használata, illetve érdemes világos színű ruházatot, illetve olyan cipőt hordani, amelyet a gyártó fényvisszaverős anyaggal látott el.

A kerékpárral közlekedőknek is nagyon fontos a láthatóság. A fényvisszaverő mellény használata nemcsak hasznos, de lakott területen kívül, éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén kötelező is. A kifogástalan műszaki állapotú járművel szabályosan közlekedő kerékpárost is érheti baleset, ezért érdemes védőfelszerelést használni. A kerékpáros sisak, a könyök- és térdvédő, a kesztyű, a zárt cipő használata a baleseti sérülések súlyosságát enyhíthetik.

A gépjárművezetőknek is fel kell készülniük a megváltozott látási- és útviszonyokra. Ebben az időszakban nagyon fontos a járművek világító berendezéseinek működőképességét ellenőrizni, az ablaktörlő lapátokat – amennyiben szükséges – cserélni, illetve az ablakmosó tartályokat a megfelelő folyadékkal feltölteni. – írják a police.hu oldalon.