A Balatonnál is strandoljunk biztonságosan

Bűn- és baleset-megelőzési programokat tartottak a rendőrök Balatonalmádiban.

Balatonalmádiban, a Wesselényi strandon jártak a helyi rendőrkapitányság munkatársai 2020. július 12-én. A strandra látogató helyi lakosság mellett a nyaraló vendégeket is megszólították a rendőrök, kiemelten az áldozattá válás, a bűn- és baleset-megelőzés, valamint a vagyonvédelem jegyében.

A kisebbek a csapaterős felszerelés felpróbálásával, közlekedési és bűnmegelőzési játékokkal játszhattak, míg a nagyobbak az úgynevezett részeg szemüvegben végrehajtott feladatok közben a rendőrökkel történő beszélgetés során felfrissíthették a KRESZ tudásukat.

Az érdeklődők tájékoztatást kaptak a strandi lopások, gépkocsi-feltörések, besurranások megelőzésével kapcsolatban, valamint a bűnmegelőzési előadó hasznos információval látta el őket, hogy a törölköző széf helyett az értékmegőrzőkben helyezzék el az iratokat, mobil telefonokat, értékeiket, a gépkocsiban ne hagyjanak látható helyen táskákat, és az ablakokat is mindig zárják be, ha elhagyják a nyaralót, házat, akármilyen rövid időre is mennek el. Amennyiben bűncselekmény áldozatává váltak azonnal értesítsék a rendőrséget, ezzel is elősegítve a felderítés eredményességet és a kármegtérülést.

A rendezvényre kiérkezők a szolgálati gépkocsi mellett megismerkedhettek a tűzoltóautó felszerelésével is.