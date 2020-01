A kerti hulladékot akarta eltüntetni szigligeti nyaralójánál, végül leégette a szomszédos nádfedeles házat

Egy férfi nem kellően figyelt oda a kerti égetésre, ezért a tűz martaléka lett a szomszéd nádtetős nyaralója. A vádlottat nem jogerősen 300 ezer forint pénzbüntetésre ítélte a bíróság.

Az eset még 2017 augusztus elején történt a késő délelőtti órákban. Az ítélet szerint a debreceni férfi szigligeti nyaralójának kertjében száraz bukszust égetett, de nem figyelt oda a tűzre. Így következhetett be, hogy a magasra csapó lángokból izzó anyagmaradványok repültek át a szomszéd házra. A Rókarántó úti, nádtetős hétvégi ház meg- gyulladt, amelyet próbált eloltani az 54 éves P. Róbert és felesége. Az asszony röviddel ezután már értesítette a tűzoltókat, akik 13 perc alatt a helyszínre érkeztek. Erőfeszítésük ellenére a ház leégett, s veszélyben voltak még a közeli nyaralók is. A kiégett házban 24 millió forintos kár keletkezett, s megsemmisült 1,6 milliót érő ingóság is.

A vádlott mindvégig tagadta büntetőjogi felelősségét, ugyanis azt állította, hogy nem gyújtott tüzet a kertjében. A ház mögötti teraszon tartózkodott a nejével, vallotta, amikor ropogó hangra és füstre lettek figyelmesek.

Azonnal előresietett a feleségével, s nekiállt slauggal locsolni a tavasz óta száradó növényt, majd ezután igyekezett a lángokat megfékezni a szomszéd háznál is. Szerinte egy eldobott cigaretta okozta a tüzet.

Csakhogy két tanú is azt vallotta, hogy láttak egy fehér pólós férfit, aki a tűzre gallyakat dobott. A tűzoltók felvételének egyikén is látható egy férfi fehér pólóban. Egy közelben lakó pedig azért nem csinált ügyet a nagy füstből, mert meggyőződött arról, hogy a tűzre egy férfi vigyáz.

A Veszprémi Járásbíróság gondatlanságból elkövetett közveszélyokozás vétsége miatt P. Róbertet 300 ezer forint pénzbírsággal sújtotta, s kötelezték továbbá a 746 ezer forint bűnügyi költség megfizetésére.

A döntés nem jogerős, mivel a vádlott és védője fellebbezett.