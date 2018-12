Átadták a Veszprém megyei önkéntesek pályázaton nyert eszközeit

Harminchárom millió forint pályázati támogatást nyertek a Veszprém megyei önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek.

Az ebből származó eszközöket és felszereléseket a minap vehették át a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

–Magyarország mentő tűzvédelme az önkéntesek nélkül nem lenne teljes, a beavatkozásoknál rájuk éppen annyira szükség van, mint a hivatásos erőkre. Veszprém megyében, idén eddig 1783 tűzesethez és műszaki mentéshez vonultak a katasztrófavédelem szakemberei. A káresemények felszámolásának majdnem negyedében vettek részt önkéntes szervezetek – mondta el az átadáson Dányi Béla. A dandártábornok, megyei igazgató Veszprém megye tizenöt önkéntes tűzoltó egyesületének, három önkormányzati tűzoltóságának és egy mentőszervezetének adta át az eszközöket, 33 millió forint értékben.

A központi költségvetésben idén 100 millióval több, összesen 700 millió forint állt rendelkezésre az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatására. Így 600 millióra a tűzoltó egyesületek, 100-ra pedig a mentőszervezetek pályázhattak. Idén először az önkormányzati tűzoltóságoknak is megnyílt a pályázat, összesen 225 millió forintra nyújthattak be igényt. Több szervezet a különféle gépek, berendezések kezeléséhez szükséges képzésre, pályaalkalmassági vizsgákra, műszaki, informatikai fejlesztésre is nyert támogatást. Idén a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) és a Magyar Tűzoltó Szövetség pályázatán az önkéntes tűzoltó egyesületek nyerhettek el tűzoltáshoz, és műszaki mentéshez szükséges eszközökhöz pályázati hozzájárulást. A BM OKF másik pályázata pedig az önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok és önkéntes mentőszervezetek munkáját segíti.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS