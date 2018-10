Az ablakon át közlekedett az agresszív férfi

Egy féltékeny férfi többször megverte az élettársát, amiért a bíróság jogerősen 75 nap elzárást szabott ki.

A várpalotai Sz. Tibor (22) 2013-tól volt az élettársa S. A.-nak (34), közösen négy kiskorú gyereket neveltek. A család meglehetősen sokat költözködött egyik albérletből a másikba, mert anyagi gondjaik voltak. A férfi igencsak féltékeny volt, ezért a veszekedések többször tettlegességig fajultak – a gyerekek szeme láttára. Amikor az egyik kislány próbálta megvédeni az édesanyát, a vádlott kis erővel fejen ütötte. Ezért két évvel ezelőtt a férfit másfél év szabadságvesztésre ítélték, amit három évre felfüggesztettek.

Ilyen előzmények után a család a Várpalotai Családok Átmeneti Otthonába költözött, ahol a férfi nem változtatott goromba magatartásán. Továbbra is gyakran veszekedett a páros, s elcsattant egy-egy pofon, megint csak a gyerekek előtt. Megtörtént az is, hogy a vádlott a kisfiút is bántalmazta, aki ezt elpanaszolta az édesanyjának. Ebből újabb összetűzés lett, ekkor a férfi egy telefontöltőt vágott a párjához.

Az agresszív férfit ezután kitiltották az otthonból, ennek ellenére rendszeresen visszajárt a családhoz. Éjszaka érkezett az ablakon át, majd hajnalban ugyanitt távozott, hogy senki ne vegye észre. Mindez 2016 júniusáig tartott, mert többé nem tért vissza a férfi, akit a Veszprémi Járásbíróság kétrendbeli, kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt 75 nap elzárásra ítélt. Ugyanezért a bűncselekményért S. A.-t fél év szabadságvesztéssel sújtották, aminek a végrehajtását két évre felfüggesztették.

A Veszprémi Törvényszék jelentősen változtatott a döntésen, ugyanis a férfi ítéletét helybenhagyták, viszont az anyát felmentették a vád alól. A testület kimondta, a 277 ezer forint bűnügyi költséget az állam fizeti. A döntés jogerős.