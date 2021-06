Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt emeltek vádat a pápai nő ellen

Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vádat a Veszprém Megyei Főügyészség azzal az 58 éves pápai nővel szemben, aki a vele együtt élő édesanyja számára nem biztosított emberhez méltó higiénés ellátást és orvosi segítséget, s ezzel az idős asszony átlagost lényegesen meghaladó lelki és testi szenvedések után bekövetkező halálát okozta.

A vádirat szerint a maga is testi-lelki betegségekkel küzdő, de beszámítható vádlott a 84 éves édesanyjával élt közös háztartásban, amelyet a sértett vezetett. 2019 elején azonban az asszony egészségi állapota megromlott, s ezért már sem főzni, sem takarítani nem tudott. Az inaktív életvitelt folytató elkövető a sértett teendőit ekkor sem vette át, sőt többször bántalmazta édesanyját, amiért az a korábbi feladatait nem látta el.

A vádlott az édesanyját a ház körüli munkákban korábban segítséget nyújtó ismerősöktől elszigetelte, miután az asszony bántalmazása miatt többször figyelmeztetést kapott, illetve, azért is, hogy a rendetlenséget, majd az idővel elviselhetetlenné váló körülményeket ne lássák. A nő ezen túl édesanyját orvoshoz sem vitte, s nem is hívott hozzá orvost.

A sértett állapota 2019 júliusára oly mértékben megromlott, hogy saját maga ellátására is képtelenné vált, és ágyhoz kötött lett. Lánya ennek ellenére a higiénés ellátását továbbra sem biztosította, és gyógykezelése érdekében sem intézkedett. Még akkor is csak több nap után kért segítséget ismerőseiktől, amikor édesanyját az ágyról leesve, a földön találta. A vádlott továbbra is el akarta kerülni, hogy házukba idegenek menjenek be, ezért még a segítségnyújtás végett érkező férfinak is meg akarta tiltani, hogy a jajveszékelő asszonyhoz mentőt hívjon, és a rendőrséget értesítse.

Az idős sértettet végül a mentőszolgálat kórházba szállította, azonban ellátatlansága miatt állapota ekkorra már oly mértékben leromlott, hogy az orvosi kezelés ellenére két nappal később elhunyt.

Az ügyészség vádiratában a nővel szemben fegyházbüntetés kiszabását indítványozta a Veszprémi Törvényszéknek.

Forrás: Veszprém Megyei Főügyészség