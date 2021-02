Borzasztó látvány fogadta a túrázó házaspárt a Vadása-tónál

Borzasztó látvány fogadta azt a túrázó házaspárt, amely csak egy kis friss levegőre vágyott a hétvégén. A Vadása-tótól alig pár száz méterre egy erdőszéli tisztáson vadtetemek maradványai csúfítják a határt. Kiderült azonban, hogy ez egy tudatos vadgazdálkodási tevékenység része. Ám lehet, hogy most egy kicsit túlzásba estek a vadászok.

Bokáig érő sárban caplatunk a traktorok által összejárt mezőgazdasági úton, valahol Szőce és Hegyhátszentjakab között. Sikerült felkelteni Tornyos Ottóné, Szőce polgármestere kíváncsiságát is a vadtetemekről szóló bejelentéssel, így vele dagasztjuk a sarat.

Valóban nem mindennapi látvány fogad bennünket a mezőgazdasági út mellett az erdőszéli tisztáson. Mindenfelé fehérlő koponyák, szarvaslábak és egy nagy kupac szarvasfej. A magas fű között egy rókacsontváz hever, a bozótban is csontok éktelenkednek.

Az egyik karón viszont modern vadkamera figyel, jelezve, ez a bizarr látvány talán mégis valamilyen tervszerű emberi tevékenység eredménye.

Tornyos Ottóné Éva szerint is borzalmas ez a látvány. De nem találgat sokáig. Néhány telefonhívás és máris összeáll a kép. Kiderül, hogy a helyi vadásztársaság tudtával történt a tetemmaradványok kihelyezése a területre. A célja pedig a ragadozók gyérítése. A döghús bevonzza a rókát és az aranysakált is.

– Most tél van, nem bűzlik, de mi lesz, ha enyhül az idő? – teszi fel a költői kérdést a polgármester. – Megértem a vadgazdálkodók céljait. Az is elfogadható, hogy olyan helyre, ahova nem tévedhetnek be kirándulók, kitesznek egy-egy tetemet, de ez túlzás.

Hamar kiderül, hogy ki az a környékbeli vadász, aki kirakta a tetemeket. Egy gyors telefon a vadász feleségének, máris megvan az ígéret: eltüntetik a maradványokat.

Bedők Róbert, a Vadása Vadgazdálkodási Egyesület fővadásza kérdésünkre elmondja, hogy a vadászterületen a ragadozók gyérítése, így a róka, de különösen az őzek között egyre nagyobb károkat okozó aranysakál állományának folyamatos apasztása a vadászatra jogosult kötelezettsége. Az a mód, hogy a vadász a ragadozó zsákmány­állatainak megfelelő, elhullott vagy elejtett vad részeiből „dögteret” alakít ki, amely odacsalja a ragadozót, és a vadász lesben ülve próbálja elejteni, hagyományos, évszázados vadászati módszer, amely megfelel a vadászati szokásoknak, nemcsak jogilag, de vadászetikailag sem kifogásolt.

Télen a rókát és főképpen a gyorsan szaporodó aranysakált az így kialakított csalétkes leshelyeken lehet a legkönnyebben puskavégre csalni. A döghús jól jön télen a ragadozó madaraknak is. Télen állategészségügyi szempontból sem jelent kockázatot a csalétek kihelyezése. A vadásztársaság fővadásza azt is hozzáteszi, hogy lapzártánkig a vadász már el is szállította a maradványokat.

Forrás: vaol.hu