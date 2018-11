Bűnbandát fogott el a rendőrség – hétszázezerért gyémántköves gyűrűt is vettek

Háromszáz bűncselekményt is elkövethetett, és százmilliós kárt is okozhatott telefonos csalással, illetve gépkocsi feltöréssel öt személy, akiket összehangolt rendőrségi akcióval kapcsoltak le nemrég, derült ki a rendőrségi sajtótájékoztatón, szerdán.

Bemutatták a bűnesetekből származó értékes dolgokat, köztük telefonokat, ékszert, márkás holmikat, pezsgőt. Eddig tízmillió térült meg, a nyomozást a rendőrség folytatja.

A bűnesetekről Ipsits Csaba ezredes, a Veszprémi Rendőrkapitányság (VRK) vezetője, Oszlánszki Sándor, alezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság főkapitányi biztosa és Hebling Ernő, alezredes, a VRK alosztályvezetője elmondta, a VRK nyomoz több rendbeli, üzletszerűen elkövetett csalás bűntett megalapozott gyanúja miatt egy 30 éves budapesti férfival és egy 28 éves, szintén budapesti házastársával, valamint egy 24 éves fővárosi férfival szemben. További két embert orgazdasággal gyanúsítanak.

A két férfi 2017 októberétől, egy mobilos cégre hivatkozva hívott fel embereket, köztük veszprémit is azzal, hogy nyereményjátékban kisorsolták őket. Elkérték adataikat, így a 28 éves nő előfizetési szerződéseket kötött online, illetőleg részletfizetéssel nagy értékű okos telefonokat rendelt a felhívott személyek nevében a mobilszolgáltató webshopján. Később a telefonokat eladta egy fővárosi műszaki üzletben. A nyolc megyét érintő ügyben, összehangolt akcióval idén október 16-án egy budapesti lakásban fogták el az elkövetőket, míg a csalásból származó telefonokat felvásárló 47 éves budapesti férfit és 28 éves budapesti nőt a munkahelyükön.

Előállították, és gyanúsítottként hallgatták ki őket a VRK-n csalás bűntettének, illetőleg orgazdaság bűntettének megalapozott gyanúja miatt. A kár meghaladja a harmincmillió forintot.

Molnár József, a Balatonfüredi Rendőrkapitányság (BRK) képviseletében közölte, a BRK nyomoz több rendbeli, bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett lopás bűntett és lopás vétség megalapozott gyanúja miatt egy 62 éves esztergomi, illetve egy 50 éves kecskeméti férfi ellen, további három személyt orgazdasággal gyanúsítanak. A két férfi 2018. júliusától szeptember 29-ig tíz megyében, az ország több pontján, például Balatonfüreden is gépkocsikat tört fel, és készpénzt, mobiltelefonokat, személyes iratokat vitt el, amiket bűntársaik értékesítettek. Kiderült, hogy a két gyanúsított Ausztriában, Szlovéniában, Horvátországban és Szlovákiában is követett el hasonló bűncselekményeket. A balatonfüredi rendőrök a Terrorelhárítási Központtal, közös akcióban 2018. október 17- én Lajosmizsén fogták el a két gépkocsifeltörőt, mellyel egy időben Esztergomban, Budapesten és Kecskeméten bűntársaik is rendőrkézre kerültek. A lopásokkal okozott kár meghaladja a három millió forintot, míg a rongálással több százezer forint kárt okoztak. A 60 éves esztergomi és az 50 éves kecskeméti férfit a rendőrök több rendbeli bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett lopás bűntett és lopás vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, őrizetbe vették őket, letartóztatásukat az bíróság elrendelte. A BRK három társuk ellen orgazdaság megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást, ők szabadlábon védekezhetnek.

Az összesen öt személlyel kapcsolatban még nyomoznak, és várhatóan újabb bűnesetek derülnek ki. Összesen háromszáz esetről is szó lehet, amellyel százmilliós kárt is okozhattak, a bűnesetekből származó pénzt elköltötték, értékes holmikat, például hétszázezres gyémántköves gyűrűt, autót vásároltak.