Családja életét veszélyeztette a berhidai gyújtogató

Ügyészi fellebbezés nyomán súlyosított a Veszprémi Törvényszék annak a férfinak a büntetésén, aki miután 2018 áprilisában berhidai házukban édesapjával összeveszett, az udvaron felhalmozott hulladékot meggyújtotta, az így keletkezett tűz pedig mind a saját, mind pedig a szomszédos lakóházra átterjedt.

A bűncselekmények elkövetése idején 27 éves vádlott a veszekedés miatti indulattól vezérelve kiment a házuk udvarára, ahol a családja nagyobb mennyiségű vegyes hulladékot tárolt, majd az egyik kupacot öngyújtóval meggyújtotta. A házban ez idő alatt nyolc felnőtt és négy gyermek tartózkodott. A hulladékon a tűz gyorsan szétterjedt, miközben az éghető anyagok közt lévő két gázpalack is felhasadt és begyulladt, s ez a tűz továbbterjedését okozta. A saját, valamint a szomszédos ingatlanra is kiterjedő tüzet végül a tűzoltók fékezték meg, beavatkozásuk hiányában az másik szomszédos ingatlanra is átterjedhetett volna.

Az ügyben első fokon ítélkező Veszprémi Járásbíróság a vádlottat előkészítő ülésen közveszélyokozás bűntettében mondta ki bűnösnek, s ezért két év szabadságvesztés büntetésre, valamint két év közügyektől eltiltásra ítélte. A tárgyaló ügyész a kiszabott büntetést elégtelennek tartotta a büntetési célok eléréséhez, ezért a vádlott terhére, súlyosítás végett jelentett be fellebbezést, amelyet a Veszprém Megyei Főügyészség fenntartott, egyben rámutatott, hogy a vádlott a bűncselekményt többszörös visszaesőként követte el.

A Veszprémi Törvényszék az ügyészi fellebbezéssel, illetve a főügyészség indítványával egyetértve az elsőfokú ítéletet megváltoztatta, és a kiszabott

szabadságvesztés, valamint a közügyektől eltiltás tartamát egyaránt három-három évre emelte fel, egyben megállapította, hogy a vádlott többszörös visszaeső, melyből fakadóan a szabadságvesztés büntetését nem börtön, hanem fegyház fokozatban kell végrehajtani.