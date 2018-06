Diákokat figyelmeztetnek a drogok veszélyeire

Kedden tartják a kábítószer-ellenes világnapot, ennek kapcsán a Pápai Rendőrkapitányság a tanév utolsó heteitől kezdődően igyekszik minél több fiatalt megszólítani és számukra a droghasználat veszélyeiről tájékoztatást adni.

Császárné Elek Veronika címzetes rendőr alezredes, a Pápai Rendőrkapitányság kiemelt megelőzési főelőadója elmondta, június 26-ig aktív prevenciót folytatnak az általános és a középiskolás korosztályúak körében. Kiemelte, minden alkalommal az adott életkornak megfelelően közelítik meg a témát.

– A tanév utolsó napjaiban a pápai Batthyány mezőgazdasági szakképző iskolában pápai középiskolások számára, majd a Tarczy Lajos Általános Iskola hetedikeseinek tartottunk előadást. Tartottunk tájékoztatót, szót ejtve a nyári szünidő veszélyeiről is, a Szent István Római Katolikus Általános Iskola hatodik és hetedik osztályosainak – magyarázta a Pápai Rendőrkapitányság kiemelt megelőzési főelőadója.

Császárné Elek Veronika hangsúlyozta, a tájékoztatók során a kábítószerek mellett a legális drogokról is szó esett, amelyekkel akár otthon, a háztartásban is találkozhatnak a fiatalok. Ide sorolható többek között az alkohol, az energiaitalok és a dohánytermékek. – Arra szeretnénk ráirányítani az általános és középiskolások figyelmét, hogy a legális drogok is károsítják az egészséget, függőséget okozhatnak, és emellett a viselkedést is rossz irányba változtathatják meg. Ennek pedig az lehet a következménye, hogy a tudatmódosító szerek hatása alatt könnyebben válnak bűncselekmények áldozataivá a fiatalok, de a viselkedés megváltozása miatt akár ők is belesodródhatnak bűncselekmények elkövetésébe – fejtette ki Császárné.

Hozzátette, a fiatalok számára megtörtént eseteken keresztül mutatják be a legális és az illegális drogok, valamint az új pszichoaktív szerek használatának veszélyeit. Az általános iskolások esetében pedig már alsó tagozatban is érinthető a téma, hiszen a rendőrség DADA-programjának egyik tananyaga a dohányzás és az alkoholfogyasztás veszélyei.

Császárné Elek Veronika elmondta, a nyári szünidő beköszöntével pápai és a környékbeli táborokban tartanak prevenciós előadásokat egészen június 26-ig.