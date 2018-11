Ékszerre utazott a sorozatbetörő

Többrendbeli lopás bűntette miatt emelt vádat a Veszprémi Járási és Nyomozó Ügyészség egy 31 éves Fejér megyei férfi ellen, aki 2015. év végén követett el betöréses lopásokat Veszprém és Zirc környékén, tudtuk meg Gulyás Ildikó megyei főügyészségi szóvivőtől.

A vádirat szerint a munkahellyel nem rendelkező, többszörösen büntetett férfi 2015. november közepén az ablakot befeszítve jutott be egy Veszprém szélén álló családi házba, ahonnan egy házaspár és gyermekeik ékszereit vitte el, összesen 317 ezer forint értékben. Egy hónappal később, az egyik Veszprém melletti faluban követett el bűncselekményt. A családi házba ekkor is az ablak befeszítésével jutott be, és onnan közel egy millió forint értékben vitt el ékszereket és karórákat. A férfi karácsony előtt két nappal egy Zirc környéki faluban tört be az egyik családi házba, ahonnan mintegy 620 ezer forint értékű férfi, női és gyermek aranyékszert lopott. Öt nap múlva egy másik, a közelben lévő községben feszítette fel egy családi ház ajtaját, ahonnan szintén ékszereket, valamint kisebb összegű készpénzt vitt el. Az ügyészség a vádiratában a férfival szemben fegyházbüntetés kiszabását indítványozta.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS