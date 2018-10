Életet menthet a jó látás és a láthatóság

Csatlakoztak a Veszprém megyei rendőrök idén is a nyolcadik alkalommal útjára induló országos közlekedés biztonsági akcióhoz azzal a céllal, hogy a biztonság érdekében felhívják a figyelmet a látás és a láthatóság jelentőségére, közölte Aradi Virág megyei rendőrségi sajtóreferens.

Ősszel az út-, és látási viszonyok folyamatosan romlanak, amelyek a közlekedés biztonságát is kedvezőtlenül érintik. A rendőrség arra kéri a gépjárművezetőket, ellenőriztessék látásukat is, mert ilyenkor többet kell éjszaka, illetve korlátozott látási viszonyok között, így szürkületben, ködben vezetni, és eső, havazás miatt is gyakran jelentősen csökken a látótávolság. Nagyon fontos, hogy a járműveken jól működjenek a világítások, és az autóból a vezető jól kilásson. Veszprém megyében, több szervizben is ingyen megvizsgálják a járművek fényszóróit, irányjelzőit, szélvédőjét.

-A rendőrség kéri, ha gyalogos-átkelőhelyen kelünk át, csak akkor lépjünk le az úttestre, amikor látjuk, hogy a vezetők valóban észleltek minket. Éjszaka, vagy korlátozott látási viszonyoknál lakott területen kívül mindig viseljünk láthatósági mellényt!- fogalmazott a sajtós. Aradi Virág hozzáfűzte, ellenőrizzük a család kerékpárjait, a világító berendezéseket, féket. Zebra előtt szálljunk le a kerékpárról, és indulás előtt győződjünk meg a biztonságról. Ha autóval indulunk útnak, ellenőrizzük a jármű világító berendezéseinek állapotát, működését, ha szükséges, az ablaktörlő lapátokat cseréljük ki, és az ablakmosó tartályt megfelelő folyadékkal töltsük fel!

