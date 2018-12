Először csak alkoholt lopott, majd mindent vitt, amit csak tudott a balatoni nyaralókból

A Veszprémi Járási és Nyomozó Ügyészség lopás bűntette, illetve lopás vétség miatt emelt vádat egy 53 éves férfival szemben, aki munkadóit károsította meg Balatonfűzfőn.

A vádirat szerint a férfi alkalmi munkákból élt, nyaralók körül vállalt kerti munkát, s így az ingatlanok kapukulcsaival rendelkezett.

A vádlott a szabad bejárás lehetőségét kihasználva, 2017 júliusában az egyik nyaraló nyitott kerti bárjából lopott 3 doboz sört, majd a következő év nyarán már likőröket, pezsgőt, bort vitt magával, és a tulajdonos használt kerékpárját is eltulajdonította. A sértett végül a kerékpárt a vádlottnál megtalálta és visszavette, így a mintegy 42 000 forintos kára részben megtérült. A férfi 2017 októbere és 2018 májusa között egy, a közelben álló másik nyaraló tulajdonosát is megkárosította. Az udvarba ekkor is a munkavégzés miatt nála lévő kulccsal jutott be, ahol a lakattal lezárt melléképület lakatrögzítő pántjait lecsavarozta, és az épületből egy használt robogót lopott, amelyet egy ismerősének adott el. A vádlott egy héttel az eset után ismét az ingatlanhoz ment, ahol a melléképület korábban általa visszacsavarozott lakatrögzítő pántjait újra leszedte, s onnan kerti szerszámokat, így fűkaszát, sövényvágót, szivattyút lopott, melyek egy részét utóbb értékesítette. Az eladott fűkasza és sövényvágó a szerszámok lopott voltát nem ismerő vevőktől lefoglalásra került, így a sértettet ért 75 000 forint kárból 35 000 forint megtérült. A járási és nyomozó ügyészség a vádiratában indítványozta, hogy a bíróság az elkövetővel szemben tárgyalás mellőzésével hozzon büntetővégzést, és abban felfüggesztett börtönbüntetést szabjon ki vele szemben.

