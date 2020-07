Emberi koponyát talált egy vadász a szentkirályszabadjai erdőben

Emberi koponyát talált Mádl Tamás hivatásos vadász a szentkirályszabadjai erdőben, munka közben a közelmúltban, a rendőrség kizárta a bűncselekményt.

-Szokatlan látványra lettem figyelmes, amikor etetnivalót helyeztem ki éppen a szentkirályszabadjai erőben, kezdi Mádl Tamás. A hivatásos vadász így folytatja, aztán közelebbről is megnézte, hogy mi lehet az, és elsőre először úgy nézett ki, mint egy nagyobb pöfeteg, vagy egy kődarab. Közelebb ment, lábbal kicsit megmozdította az ismeretlen dolgot, akkor látta meg, hogy egy emberi koponya hever a földön.

– Hát nagyon meglepődtem, nem volt egy kellemes látvány – veti közbe. A vadász azonnal kereste a körzeti megbízottat, aki szolgálaton kívül volt éppen, és javaslatára hívta a segélyszámot. Onnan kapcsolták neki a veszprémi rendőrséget, ahonnan járőrt küldtek az erdőbe. Az illetőt Mádl Tamás a helyszínre kísérte, aztán megérkeztek a helyszínelők is. A vadászt a történtekről a rendőrségen is kihallgatták, de ott is csak ennyit tudott elmondani.

– Nem lehetett tudni, hogy mi történt. Az említett etető körül már nagyon sokszor jártam, négy-öt nappal korábban is, de akkor még nem volt ott a koponya. Régóta járom az erdőt, de ilyet még soha nem láttam. Állati csontokat gyakran látok, de emberit még soha nem láttam, és remélhetőleg nem is lesz rá példa ezentúl sem, fogalmaz.

Kucsera Katalin, megyei rendőrségi sajtóreferens azt mondta, a történteket általános hatósági rendtartás keretében vizsgálják, miszerint bűncselekmény nem történt.