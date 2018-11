Emberölési kísérlet Szőcön: „Túl van az életveszélyen a lányom”

Túljutott az életveszélyen az a 19 éves nő, akit megszúrt 27 éves, szőci élettársa, november 11-én, a faluban, egy disznóvágáson. A békés, 300 lakosú település lakóit megdöbbentette az eset. A rendőrség emberölési kísérlet megalapozott gyanúja miatt nyomoz.

Szőcön többen kinn álltak a házuk előtt, amikor hétfőn ott jártunk, és az emberek szörnyülködtek, megdöbbentek a vasárnapi eset miatt. Azt mondták ebben a békés faluban soha még hasonló sem történt. Arról beszéltek, a megszúrt lány kedves, barátságos, a férfiból pedig nem nézték volna ki, hogy ilyen szörnyűségre képes, igaz, tartottak tőle. Tudomásuk szerint egyik sem dolgozott, és a fiatalok a férfi szüleinél laktak. A polgármester megkeresésünkre annyit mondott, mélyen megrendítette az eset, reméli, a fiatal nő mielőbb felépül, de többet nem kívánt mondani a történtekről.

-Nem erre neveltem a fiamat, nem találok szavakat, ezt mondta megtörten a férfi édesapja, aki ezek után besietett a házba, szemlátomást nagyon megviselte az, amit a fia tett. -Nem értjük, hogyan történhetett ez meg, jegyezte meg Peczhoffer Éva. A fiatal nő hozzátette, a férfinek adódtak problémái, többször látták a faluban italosan, de azt, hogy ilyesmire vetemedik, nem gondolták volna.

-Úgy tudom, több órán át küzdöttek a lányom életéért, aki szerencsére már túl van az életveszélyen, most az ajkai kórház intenzív osztályán ápolják, ezt mondta a megszúrt lány édesanyja hétfőn, aki egy Ajkához közeli faluban él, és azt kérte, a nevét ne írjuk le. A hétgyermekes asszony azt is elmondta, nem örült a kapcsolatnak, ami a lánya és a férfi között már régebben kezdődött. A férfi az asszony elmondása szerint nemrég szabadult a börtönből különféle ügyek miatt. Az utóbbi időben az asszonynál lakott 19 éves lánya is, de néhány hete ismét találkozott a férfivel, és megint összeköltöztek. A férfi az asszony szerint nagyon durván bánt a párjával, többször megverte, dolgozni se engedte, állandóan a nyomában volt, a lánya nem tudott megszabadulni tőle. Az asszony a közelmúltban azt tervezte, jelzi a rendőrségnek, hogy hetek óta nem látta a lányát, és már aggódott miatta. A férfi ugyanis még az utcára sem engedte ki egyedül a fiatal nőt.

Nátrán Albin, az Országos Mentőszolgálat veszprémi mentőállomásának vezető mentőtisztje az esetről közölte: vasárnap délután érkezett a mentőállomásra a bejelentés Szőcről, hogy egy 19 éves lányt megszúrtak. A kiérkezett eset kocsi egy többszörösen megszúrt, mellkas sérült nőt talált a helyszínen, aki életveszélyes állapotban volt. A mentősök azonnal megkezdték az ellátását, többek között infúziót, vérzéscsillapító injekciókat kapott, majd a közvetlen életveszély elhárítása után az ajaki kórház baleseti intenzív osztályára szállították. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság (VMRFK) emberölés bűntett kísérletének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárást folytat egy 27 éves szőci lakos ellen. A rendőrök a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható férfit a helyszínen elfogták, majd előállították. A VMRFK a további eljárást a férfi bűnügyi őrizetbe vétele mellett folytatja.

A történtekről megírtuk, az eset egy disznóvágáson történt vasárnap, ahol hívatlanul megjelent a férfi, és mivel élettársa nem akart elmenni vele, többször megszúrta a nőt azzal a 10-15 centiméter pengehosszúságú késsel, amivel előzőleg a disznót ölték le. A dühöngő férfit a helyszínen levők fogták le a rendőrök kiérkezéséig. Vasárnap este az egyik szemtanú azt mondta, a megszúrt nő szájából is folyt a vér, és többször elvesztette az eszméletét.

