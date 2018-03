Fedett nyomozó buktatta le a droggal kereskedő párost

Akár életfogytig tartó szabadságvesztésre is ítélheti a bíróság azt a drogtermesztő és azzal kereskedő párost, akiket egy fedett nyomozó buktatott le tavalyelőtt novemberben.

Elismerte a bűnösségét a tárgyaláson az elsőrendű vádlott, P. Krisztina, akinek a hat éve Magyarországon élő párja meglehetősen profi módon termesztette családi házuk pincéjében a marihuánát. A történet előzménye, hogy a másodrendű vádlottnál, K. Robertusznál 12 éve állapították meg az igen ritka betegséget, a komoly fájdalmakkal járó CRPS-t (Complex Regional Pain Syndrome). Ezért a férfit hazájában, Hollandiában leszázalékolták. Azóta erős, főleg a kezében jelentkező fájdalmaira kábítószer- tartalmú gyógyszereket szed, s morfintapasszal él. Korábbi vallomásukból az derült ki, hogy a férfi marihuánával akart ráerősíteni a pirulák hatására, ezért 2016-tól saját használatra elkezdett „füvet” termeszteni. Egy idő után a felesleget piacra dobták. Nem éppen csekély mennyiséget.

Mivel a csopaki asszony nem tett vallomást a Veszprémi Törvényszéken tartott tárgyaláson, ezért Szabó Györgyi bíró felolvasta a rendőrségi kihallgatáskor tett nyilatkozatait. Akkor többek között azt mondta P. Krisztina, nem önszántából tette, élettársa anyagilag zsarolta, sőt fizikailag bántalmazta.

A nagyáruházban, ahol dolgozott, kollégái is biztatták, hogy szerezzen nekik drogot, ha már a párja holland. Az elsőrendű vádlott, akinek közös gyereke van a férfival, 2016 nyarán össze-akadt egy fiatalemberrel, akinek eladott 20 gramm marihuánát 30 ezer forintért.

Vevője gyorsan felszívódott, viszont ajánlotta neki Cigi becenevű barátját, aki többet is venne az anyagból. Így találkozott a csopaki strand sétányán azzal az ismeretlen fiatal férfival, aki nem volt más, mint egy fedett nyomozó. Mindketten nagyban utaztak: 2016 augusztusában 185 gramm, szeptemberben 472 gramm, novemberben 477 gramm marihuána cserélt gazdát a férfi kocsijában. Néhány hónap leforgása alatt P. Krisztina 1,1 kiló marihuánát adott el, amiért 1,8 millió forintot kapott. (Egy alkalommal az ügynök véletlenül 20 ezerrel többet fizetett, amit a nő készségesen visszavitt neki.)

Ezeket a találkozásokat telefonbeszélgetések előzték meg, amelyekből részleteket olvasott fel a bíró. Kiderült, hogy az álvevő a drogot tovább akarja adni másoknak, ezért a nőt arra biztatta, hogy minél nagyobb mennyiséget szállítson neki. Azzal érvelt, hogy nem akarja elaprózni az üzletet. Ez a nőnek is megfelelt. A nyomozó próbált alkudni a drog grammonkénti 1500 forintos árából, de az eladó ebbe ne ment bele. Telefonon, ahogy ilyenkor szokás, virágnyelven beszéltek: a kábítószert kávénak nevezték, az újabb üzleti találkozást kávézásnak. „Még egy kávét ihatunk, mint múltkor. Beülhetünk egy kiadós kávéra!” A titkos nyomozó próbálta kiszedni a nőből, hogy honnan származik a drog, amire azt a választ kapta, Hollandiából. Mindig türelmet kért az újabb szállítmány megérkezéséig. (A csopaki pár 12 hetente tudott „szüretelni”, addigra érett be a marihuána.)

A vádlottak angol nyelven küldtek egymásnak sms-t, amit szintén felhasználtak ellenük. Ebből az derült ki, hogy K. is részese a tiltott üzletelésnek.

Az utolsó átadást követően a családanyát letartóztatták, aki sokáig tartotta magát ahhoz, hogy külföldről származik a kábítószer.

A lebukás után hiába vittek a rendőrök kábítószer-kereső kutyát a családi házba, nem fogott szagot az eb. Nem véletlenül, ugyanis a titkos labor a pincében egy rejtett nyílás mögött volt, ami elé egy üres szekrényt toltak. Olyan kicsi volt a lyuk, mint utóbb kiderült, hogy csak négykézláb lehetett bejutni a pince hátsó helyiségébe. P. Krisztina erről csak hónapok múlva beszélt, amivel feladta a társát. Bizonyára nem bírta tovább a börtönben a bezártságot, s azt sem tudta már elviselni, hogy kisfiával csak telefonon beszélhetett. A korábban Hollandiában élő nő, aki kint ismerkedett meg vádlott-társával, jelenleg házi őrizetben van, míg párja lakhelyelhagyási tilalom alatt áll. Meglehetősen fagyos már a kapcsolatuk – ezt a bíróságon is lehetett érzékelni. Egyébként mindketten lábra szerelhető jeladót viselnek.

A büntetési tétel öttől húsz évig terjed

A tárgyaláson az ugyancsak 42 éves K. Robertusz nem ismerte el a bűnösségét, s tolmácsa segítségével kérte, hadd ülhessen le, míg meghallgatják, mert nagyon fáj a jobb oldala. Mivel nem tett ő sem vallomást, a rendőrségi kihallgatásból idézett a bíró. Róla kiderült, évente egyszer utazik haza Hollandiába, hogy meglátogassa 14 éves lányát, míg 17 esztendős fia vele él. Elismerte, hogy fogyasztott füves cigit, de arra már nem felelt, hogy miért volt a lakásuk pincéjében szellőzőrendszer, s minek kellett nekik a sok alumíniumtasak. (Az eladott drog csomagolásán az ő ujjlenyomatát is megtalálták a rendőrök.) A digitális mérlegről azt mondta, hogy három törzskönyvezett kutyájuknak azzal mérte ki az adagokat.

Rendszeresen jár Veszprémbe és Füredre gyógykezelésre, a gyógyszereit a háziorvosa írja fel. Súlyos betegségéről papírja van.

Míg P. Krisztina beletörődő egykedvűséggel vett részt a tárgyaláson, K. Robertusz két és fél óra után kissé ingerülten kérdezte, hogy meddig tart még aznap a per, mert fájdalmai erősödnek. Újabb gyógyszert kellene bevennie, amitől viszont kába lesz. „A vádlott igénye szerint tartok szünetet” – jelentette ki Szabó Györgyi, majd hozzátette, ha a férfi úgy gondolja, a tárgyalás további részében nem kell jelen lennie. Szünet után már nem is jött vissza a terembe a feszült tekintetű vádlott, akit rövidesen orvos szakértők vizsgálnak meg, ugyanis a törvényszék néhány dolgot szeretne tisztázni. Például azt, hogy kialakult-e függőség a nyugdíjas férfinál, akinél 2006-ban állapították meg a ritka betegséget. Továbbá az elkövetkezendő időben betegsége miatt tud-e értékelhető nyilatkozatot tenni.

A megyei főügyészség jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettével vádolja a csopaki élettársakat.

A büntetési tétel öttől húsz évig terjed, illetve kiszabható életfogytig tartó szabadságvesztés is.

A per május végén folytatódik.