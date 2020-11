Fegyverrel fenyegette a járókelőket egy veszprémi férfi, letartóztatták

„Akkor fogok megnyugodni, ha kivégeztelek”, mondta egy utcán sétáló embernek, miközben egy ránézésre fegyvernek látszó forgótáras pisztolyt vett elő a férfi, akinek most letartóztatását indítványozta a Veszprémi Járási Ügyészség.

A megalapozott gyanú szerint az elkövető 2020. június végén kezdte a terhére rótt bűncselekmények sorát, amikor távolról megszólított egy tinédzserpárt, majd amikor a fiatalok közelebb értek, kezében egy céltávcsővel felszerelt légpuskával odament hozzájuk, és a légpuskát a fiú homlokára szegezve azt kiabálta, hogy takarodjanak onnan. A két fiatal ijedtében elfutott, a gyanúsított pedig egy másik gáz-riasztó pisztollyal lövéseket adott le az ég felé.

A történtek után rendőrök a férfi garázsát átkutatták, és számos fegyvernek látszó tárgyat, alkatrészeket, lőszereket, lőszerelemeket foglaltak le, melyeket az eljárás során szakértő vizsgált. A Veszprémi Rendőrkapitányság a férfit őrizetbe vette, és fegyveresen

elkövetett garázdaság bűntette miatt hallgatta ki gyanúsítottként, melyet követően még szabadlábra került.

A gyanúsított a folyamatban lévő eljárás ellenére október 31-én késő délután az egyik veszprémi lakótelepen odament egy általa csak futólag ismert férfihoz, a pisztolytáskájából elővette a fegyvernek látszó forgótáras pisztolyát, majd minden előzmény nélkül közölte vele, hogy „Itt is egy féreg!”. A férfi próbálta nyugtatni az elkövetőt, aki ekkor fenyegette meg a kivégzéssel. Az eset másnap délelőtt megismétlődött, amikor az utcán a két férfi ismét találkozott.

Az eljárás során arra is megalapozott gyanú merült fel, hogy a férfi ezekben a napokban volt házastársát is fenyegette, rá is fegyvernek látszó tárgyat fogott, és már hosszabb ideje becsmérlően, emberi méltóságát sértve viselkedett vele.

A férfit a rendőrök ezt követően ismét őrizetbe vették, majd zaklatás és kapcsolati erőszak vétsége miatt vonták felelősségre.

A Veszprémi Járásbíróság az ügyészség indítványára a szökés, elrejtőzés és a bűnismétlés veszélye miatt elrendelte a gyanúsított letartóztatását, aki védőjével együtt fellebbezett a bíróság végzése ellen, így az nem végleges – tudtuk meg a Veszprém Megyei Főügyészségtől.