Feltörték az autóját? Ne nyúljon semmihez!

A figyelemfelhívások ellenére még mindig sok járművezető hagy őrizetlenül pénztárcát, műszaki cikkeket vagy táskát az autóban, szögezte le Kucsera Katalin megyei rendőrségi sajtóreferens, aki a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság képviseletében arról is beszélt, hogyan lehet megelőzni a kellemetlen helyzeteket.

– Gyakran előfordul, hogy ha csak rövid időre szállunk ki a kocsiból, kevésbé vagyunk körültekintőek, és ilyenkor több gépjármű feltörés és az alkalmi lopás történik, mondta a rendőrségi sajtós. Hozzátette, a biztonság érdekében jól látható helyen parkoljunk. Ne hagyjunk értéket az autóban, mely nem biztonságos tárolóhely. Ha a vásárlás után az áruféléket csak látható helyen tudjuk elhelyezni, ne hagyjuk őrizetlenül az autót. Mindig zárjuk be az ajtókat, az ablakokat húzzuk fel, kapcsoljuk be a riasztót, még akkor is, ha csak pár percre szállunk ki.Amennyiben az autót feltörték vagy ellopták, ne nyúljunk semmihez, ne változtassuk meg a helyszínt, hívjuk az ingyenes 107-es vagy 112-es központi segélyhívószámok egyikét.