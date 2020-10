Felülvizsgálják az illetékesek a városlődi „halálszakaszt”

Soron kívül felülvizsgálja a forgalmi rendet a közeljövőben a 8-as számú főút városlődi szakaszán, a csehbányai elágazóhoz vezető lejtőn a közút kezelője, valamint az adott útszakasz forgalmi rendjének kialakítója, a Magyar Közút Nonprofit Zrt., a Nemzeti Közlekedési Hatóság, valamint a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság, derült ki a rendőrség tájékoztatójából.

Azt kérdeztük, hogy a két halálos áldozattal és a három életveszélyes sérüléssel járó, a napokban történt baleset miatt terveznek-e változtatni a forgalmi renden, az ottani háromsávos szakaszon, ahol lefelé és felfelé is lehet előzni, de sokan nem veszik figyelembe a szemből érkezőket, és kielőznek, ahogy ez feltehetően történt az említett tragikus esetnél is. Az útszakaszon mi is csak a szerencsének köszönhettük, hogy elkerültük a balesetet, egy olvasónk pedig szintén hajmeresztő előzésről küldött videót, ami ott történt vele.

A rendőrség megkeresésünkre közölte, a Veszprém megyei baleseti statisztikák és a sebességmérések adatai alapján azt lehet mondani,

a közlekedési morál a probléma, és nem a közút, illetve nem az, hogy a közlekedők nem ismerik a szabályokat.

Kiemelték, a balesetek jelentős részében nagy szerepet játszik a közlekedési szabályok megszegése, de körültekintő, figyelmes vezetéssel, a KRESZ-szabályok betartásával a balesetek nagy része elkerülhető, a passzív biztonsági eszközökkel pedig mérsékelni lehet a sérüléseket.