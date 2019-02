Három gyalogos halt meg egy hónap alatt – előzzük meg a baleseteket!

Tegyünk meg mindent a gyalogosbalesetek elkerülése érdekében, hangsúlyozta a közelmúlt közúti tragédiái kapcsán Kucsera Katalin megyei rendőrségi sajtóreferens.

A rendőrségi sajtós a januárban történt halálos közúti gyalogos balesetekről felidézte, egy embert a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, kettőt az úttesten ütöttek el, valamennyi baleset este történt.

Kucsera Katalin kiemelte, a KRESZ szabályai a gyalogosokra is vonatkoznak, amit be kell tartaniuk. Náluk a leggyakoribb probléma, hogy hirtelen, körülnézés nélkül lépnek úttestre. Szintén nagyon veszélyes, amikor álló jármű, illetve bokor, fa, épületek mögül lépnek ki az útra. A KRESZ a gyalogosoknak előírja, hogy lakott területen kívül éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a láthatósági mellény vagy jól látható ruházat használata kötelező! A láthatósági, fényvisszaverő mellény, illetve eszközök életmentőek lehetnek lakott területen belül is, valamint sötétben és jó látási viszonyok között is, ezért a rendőrség azt tanácsolta, viseljük ezeket. A láthatósági mellény helyett a világos színű, jól látható hétköznapi ruházat is sokat jelenthet egy baleset elkerülésében. A rendőrségi sajtós aláhúzta, előfordul, hogy a gyalogosok nem veszik igénybe az útburkolati jellel és közúti jelzőtáblával jelzett kijelölt gyalogos-átkelőhelyet, hanem a jóval veszélyesebb útszakaszon mennek át szabálytalanul. A zebra önmagában nem garantálja, hogy nem történik baleset, azon is körültekintően, óvatosan kell átmenni.

– A gépjárművezetők pedig fokozott figyelemmel közelítsék meg a zebrákat. Figyeljenek a gyalogosokra, mert védtelenek. Legyenek türelmesek akkor, ha valaki az úttesten lassabban tud átmenni. Várják meg, amíg a gyalogos fellép az úttestről a járdára, ne próbáljanak meg mögötte elhaladni, vagy kényszeríteni gyorsabb áthaladásra. A gyalogosbalesetek megelőzésére kiemelt figyelmet fordít a jövőben a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság – hangsúlyozta Kucsera Katalin.