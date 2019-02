Holttestet találtak a Várpalota melletti erdőben

Emberi maradványokat talált egy pár egy Várpalota melletti erdőben, amikor Valentin nap alkalmából kirándulni indultak a Bakonyba, tudtuk meg egy olvasónktól.

-Borzalmas vége lett a romantikusnak szánt kirándulásnak, utalt a történtekre Péter Ferenc József. Az ösküi férfi felidézte, a gyerekeket február 14-én délután otthon hagyták, akikre a nagymama vigyázott, hogy Valentin nap alkalmából kiránduljanak kettesben a Bakonyban. Öskü és Várpalota között az erdőben, Bánta-pusztánál jártak, amikor egy piros és kék színű hátizsákra lettek figyelmesek, amit fehér színű hegymászó kötéllel két fa közé odakötöttek, és körülbelül tíz méterre egy ruhakupacot is megláttak.

-Ahogy közelebb indultam, láttam, hogy egy szétszakadt felsőruházatú tetem hevert ott, még az oldalbordáit is lehetett látni, borzalmas volt, idézte fel még mindig a történtek hatása alatt a férfi. Ferenc azt mondta, szanaszét hevert a földön egy kapucnis felső, az olajzöld színű kabát, a kékes nadrág, illetve a csontok, még a cipőben is csontok voltak. Azt nem lehet tudni, hogy férfi vagy nő lehetett-e az illető. Ferenc azonnal hívta a rendőrséget, és a pár megvárta, amíg a rendőrök kiérkeztek. A helyszínre mentek még a mentőszolgálat dolgozói, illetve a háziorvos, valamint a rendőrségi helyszínelők, és a várpalotai járőrök is.

– Még soha nem láttam halottat, főleg ilyen körülmények között, nagyon megviselt az eset, fogalmazott Ferenc.

A történtek kapcsán kerestük a rendőrséget, de február 14-én este nem értük el őket. Amint válaszolnak, közöljük.