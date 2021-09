Horváth László ezredes: csapatjátékos a balatoni vízi rendészet élén

Férfias küldetés, amikor hatalmas viharban és hullámzásban, száz kilométeres szélben, csapkodó villámok között kell menteni, erről is beszélt Horváth László ezredes, a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság (BVRK) vezetője, amikor kishajójukkal tettünk egy kört a Siófok előtti vízterületen, érintve a tó közepére telepített viharjelzőt is.

Horváth László ezredessel, a BVRK vezetőjével és Bozsoki László főtörzszászlóssal szállunk hajóba mentőmellényben. Természetesen a vízi rendőrök is viselik a mellényt, ők patronos változatot használnak. – Ezt a felszerelést előírja a biztonsági szabályzatunk, és érdekünk, hogy a legnagyobb biztonságban dolgozzunk – jegyzik meg, miközben alig tíz kilométeres sebességgel, gyenge hullámzásban elindulunk a kishajóval a Siófoki Vízirendészeti Rendőrőrstől a közforgalmú kikötőn át a nyílt vízre. Közben egy vitorlázóiskola mellett haladtunk el, ahol készülődtek az edzésre. A vízi rendőrök megjegyzik, viharokban vízhatlan tokok is garantálják az ember, a technika biztonságát, mert a kommunikáció alapvetően fontos.

– Most lehet látni a fákon, és lehet hallani a lombok zúgásából, hogy élénk szél várható – jegyzi meg Horváth László, aki 30 éve vízi rendőr, és több mint egy évtizede vezeti a kapitányságot. Ellenőriz a vízen, nem járőrszolgálatot végez, és naponta akár többször is kihajózik. Ez a hivatás tökéletes mentális és fizikai felkészültséget kíván, így nagyon fontosnak tekinti a 80 tagú állomány folyamatos képzését. A tónál Keszthelyen, Balatonföldváron, Siófokon, Balatonfüreden, Fonyódon és Balatonkenesén működtetnek rendőrőrsöt, utóbbit újjáépítik, így feladatait jelenleg a siófoki és a füredi látja el. Harminc kisgéphajóval dolgoznak, és eltökéltek abban, hogy a gyors mentés érdekében a világon megjelenő legkorszerűbb eszközöket minél előbb alkalmazzák. Fontos szerepe van a kitűnő minőségű, kényelmes egyenruhának is, amit ők is viselnek.

A hajón, amivel utazunk, speciális a felszerelés. A fedélzeti helymeghatározó rendszer mindent mutat, adott hely pontos koordinátáit, a szélerősséget, a víz mélységét, hőfokát, a meder állapotát. GPS-navigáció, radar is segíti a tájékozódást, mely éjjel és ködben jön nagyon jól. A szonár eltűnt személyek, víz alatti tárgyak felkutatásában segít. A LED-es jelzést messziről is jól lehet látni. Erős fényt ad a keresőreflektor, a hangosbeszélővel 400-500 méterre is tudnak beszélni. Fontosak a kishajón a kényelmes ülések, és a felszerelések miatt a biztonságos tárolórekeszek. Továbbra is nyugodt tempóval haladva érünk ki a nyílt vízre, a Balaton csodaszép, ragyog az augusztus végi napfényben. Az időjárás viszonylag nyugodt, nemigen kell számítani mentésre, így hajózás közben meg tudjuk nézni a viharjelző mobilalkalmazást, a TaVihart vagy a Meteorát, amit az ezredes mindenkinek ajánl, hiszen 40 balatoni viharjelző állomás mutatja előre a vihart, időjárást.

Közben látjuk a parton a Horváth Ákos vezette viharjelző obszervatóriumot, mely az ezredes szerint nemcsak a Balaton egyik emblematikus épülete, hanem biztonsági szempontból is jelentős: rengeteg fontos kutatást, tanulmányt tettek le az asztalra az elmúlt évtizedekben. A kapitányság vezetője a legizgalmasabb feladataik között említette meg a nagy rendezvényeket, mint például a Balaton-átúszásokat, -átevezéseket, a triatlonversenyeket. Egy hajózási szezonban mintegy 200 rendezvényt biztosítanak. A vízi rendészet egyik legfontosabb feladata a segélyhívásokra történő kivonulás és a mentés, idén eddig 171 esetben 369 embernek segítettek. A vízen mindent figyelnek, egyebek mellett a vízi közlekedést, a fürdés szabályainak betartását, a hajók mozgását, a szörfözőkre és a horgászokra leselkedő veszélyeket. Nem ritka, hogy a tó közepén találnak SUP-deszkást, kajakost, úszót, csónakázót. A legrizikósabbak a kishajósok, a fürdőzők, a SUP-osok meg a vízibiciklisek.

Az ezredes úgy fogalmaz, a fürdőzés nem a vízparton kezdődik, hanem még akkor, amikor valaki eldönti, hogy fürdőhelyre megy, mondjuk két gyermekkel. Legfontosabb, hogy felmérje a saját, illetve családja úszástudását, és ehhez mérten vigyen magával mentőeszközt. A kérdésre, hogy volt-e már veszélyben, azt mondja, a vízi rendőrök naponta többször is járnak így. Pontosan emlékszik rá, hogy 2003. november 22-én majdnem otthagyta a fogát egy éjszakai mentésen. Felborult egy hajó, a víz négyfokos volt, a mentés sötétben, ködben történt. Az idő az egyik legfontosabb tényező, a másik a helyszín pontos ismerete. Úgy vonulnak, mint például a tűzoltók, „ezerrel” mennek. – Félelem nincs az emberben, hanem a feladatra figyel – állítja az ezredes, aki csapatjátékosnak tekinti magát, mert a fő csapásirányban eltökélt ugyan, de minden jó ötletet, javaslatot alkalmaz. Megjegyzi, minden területen lehet tévedni, kérdés az, hogy itt mivel jár ez… Az a fontos, hogy ne legyenek áldozatok, és az ember felismerje a hibákat, hogy azokat később elkerülje.

Az idei kihívások között a Zamárdi és Tihany közötti átevezést említette meg, amit az időjárás miatt le kellett állítani, és később indították újra. Az idei eseteknél felidézi, jellemző volt a kis vízben történt időskori vagy rosszullétes vízbe fulladás júniusban és júliusban, ami az elmúlt száz év legmelegebb magyarországi két nyári hónapja volt. A tragédiák megelőzéséért sokat tehetünk magunk is: például nem javasolt vízbe menni nagy evés, ivás után, vagy hirtelen vízbe ugrani felhevült testtel, és nem javasolt messze eltávolodni a parttól, főleg nem egyedül. Többször történt rosszullét, eszméletvesztés, amit valamilyen alapbetegség vagy a magas hőmérséklet okozott, utóbbira a szervezet stresszel reagál. Egyetlen esetben sem történt jogsértés, a fürdés egyéni felelősség kérdése az egész világon.

A közelgő horgászati szezon apropóján az ezredes javasolja, a horgászok is töltsék le a vihart, időjárást jelző mobilalkalmazást, a TaVihart, a Meteorát, illetve tájékozódjanak az időjárásról. Mindig vigyenek magukkal mentőmellényt, evezőt, víz kimerésére alkalmas eszközt, feltöltött telefont vízhatlan tokban, és adott esetben hívják az 1817-es vagy a 112-es segélyhívót. A horgász viharban feküdjön a csónak gerincére, ha elsodródott és nem tud visszamenni a saját erejéből a kikötőbe, merje ki a vizet a csónakból, és hívjon azonnal segítséget, a mentőegységek észre fogják venni.

Horváth Lászlónak a víz az élete részét jelenti, gyermekkorában versenyszerűen úszott, a családja balatoni, illetve dunai. Mindene a Balaton, mely mindig szép. Vonzónak tartja, hogy a parti táj változik, a víz mindig új arcát, színét mutatja. Nincs párjuk a nyári estéknek, amikor csendes, nyugodt a víz, mint a tükör, és meleg a levegő. Kedveli a kikötői reggeleket, a sirályok hangját, a vitorlások árbócainak koccanását. A tónak vonzó a zord arca is, amikor meg kell küzdeni az elemekkel, ami férfias küldetés, nem mindenkinek való.

– Ez vízválasztó a vízi rendőröknél, amikor hatalmas viharban, száz kilométeres szél és hullámzás mellett, csapkodó villámok között kell menteni – fogalmaz Horváth László, aki kitűnő kondícióját úszással tartja fenn, és sokat sétát a feleségével, kutyájával. Munkája kitűnő edzés, mert a hajóban folyamatosan mozogni, egyensúlyozni kell. Ezt mi is megtapasztaltuk, amikor az egyik tóközepi viharjelzőhöz minimum ötven kilométer/órás sebességgel száguldottunk a Balatonon.