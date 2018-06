így előzhetjük meg, hogy kigyulladjon az autónk

Az elmúlt hetekben több olyan káreseményhez kellett vonulniuk a tűzoltóknak Veszprém megyében, amikor járművekben keletkezett tűz.

Előfordult, hogy a tűz miatt a műszerfal károsodott, vagy a motortér egyes részei sérültek meg, de történt olyan is, amikor teljesen kiégett az autó. Saját és családunk, valamint anyagi javaink biztonsága érdekében sokat tehetünk, fogalmazott Helt Ákos hadnagy, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

A szóvivő kiemelte, tüzet nem csak a benzin okozhat az autóban, hanem az egyre több, és egyre energiaéhesebb elektromos fogyasztók is. Zárlatnál jobb esetben a biztosíték olvad el, és nem gyullad ki a kocsi, de az autó minden pontja nincs így biztosítva. Az elektromos autóknál pedig még nagyobb veszélye van a tűznek, hiszen több száz voltnyi feszültség áramlik a kábelekben. Emellett egyes akkumulátorok is érzékenyebbek, de okozhat bajt a cigarettáról lehulló parázs is.

-Ha csak füstölést tapasztalunk, áramtalanítsuk az autót. Ezt legegyszerűbben az akkumulátor saruinak eltávolításával tehetjük meg, így az elektromos rendszerek további működését megszüntetjük, javasolta Helt Ákos. A szóvivő hozzátette, ezt egyes járműveknél, a motortérben levő gombbal is megtehetjük. A megállásnál lehetőleg válasszunk jól megközelíthető, látható helyet, ügyeljünk a környezetre is, amelyre adott esetben a tűz könnyen továbbterjedhet. -A tüzeknél természetesen az emberi élet védelme a legfontosabb, ezért csak akkor kezdjük meg az autó mentését, ha kellő bizonyossággal meggyőződtünk az utasok biztonságáról! – hangsúlyozta a szóvivő.

A hadnagy kiemelte, jelenleg Magyarországon személyautóban nem kötelező tartozék a tűzoltó készülék, de például Romániában, Görögországban igen. Érdemes beszerezni itthon is, mert adott esetben nagy hasznát vehetjük. -Ha a tűz miatt segítségre van szükség, azonnal hívjuk a 112-es telefonszámot! – hangsúlyozta Helt Ákos.